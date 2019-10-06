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''Volkswagen, yabancı yatırımı tetikleyecek''

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Volkswagen’in (VW) Türkiye’ye yatırım yapacak olmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Bu, diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir. Türkiye tecrübeli iş gücü, dinamik yatırım ortamı ile dünya için üreten bir merkeze dönüşmüştür” dedi.

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TÜRKİYE KARARI ÖNEMLİ 

Avdagiç, VW’nin Manisa’da yapacağı yatırıma değindi. Şirketin Türkiye’ye yatırım yapmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Avdagiç, “Bu, diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir. Türkiye tecrübeli iş gücü, dinamik yatırım ortamı ile dünya için üreten bir merkeze dönüşmüştür. Türkiye’de üreten markalara VW’nin de eklenmesi son derece kayda değerdir” değerlendirmesinde bulundu.  Büyük şirketlerin yatırım konusunda birçok unsuru dikkate aldığını belirten Avdagiç,  “Bizim burada Bulgaristan ile mukayese edilmemiz gerçekten büyük bir haksızlıktı, otomotiv sektöründeki paydaşlar açısından büyük bir haksızlıktı. Bulgaristan’da bir tane otomobil fabrikası, bir tane otomotiv fabrikası yok. Yan sanayi konusunda bir kültürü ve altyapısı yok. Bir yurt içi pazarı yok. Şimdi bunların hepsi Bulgaristan’da yok ama Türkiye’de var” diye konuştu.      

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin dış ticarette AB’nin 5’inci büyük partneri olduğunu anımsatarak, VW’nin yatırımda Türkiye’yi seçmesinin, bazı çevrelerin dillendirdiği “Türkiye, Avrupa için önemli mi?” sorusuna da cevap olduğunu söyledi. Avdagiç, yatırımın devamının geleceğini belirtti. 

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