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''Volkswagen Zonguldak'a yatırım yapmalı''

Dünyanın en büyük otomobil firmalarından biri olan Almanya merkezli Volkswagen’in yeni fabrikası için Türkiye’yi tercih ettiği ancak henüz kesin kararını veremediği bilgisinin kamuoyunda yer alması üzerine bir açıklama yapan Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZONSİAD) Genel Başkanı Halil İbrahim Ece; otomotiv üretimi için Zonguldak'ın her türlü yatırım avantajına sahip olduğunu belirterek, “Tüm üyelerimizle otomobil fabrikasının Türkiye’ye ve Zonguldak ilimize yapılmasını destekliyoruz” dedi.

  • İHA
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Ece, yaptığı açıklamada, otomotiv yatırımı için Zonguldak'ın her türlü yatırım avantajına sahip kent olduğunu vurguladı. Türkiye’nin ilk vilayeti olan Zonguldak'ın karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ağının yanı sıra bölgesindeki limanlarıyla, enerji imkanlarıyla İstanbul ve Ankara'ya yakın mesafede olduğuna dikkat çeken Ece, Zonguldak’ın yatırımcıları beklediğini kaydetti.
 
Ece, ZONSİAD olarak kurulduğu 2012 yılından bu yana her platformda Zonguldak'a yatırım yapılması konusunda öneriler getirdiklerini otomobil fabrikasının da kente yapılması Batı Karadeniz bölgesinin ve özellikle Zonguldak’ın kalkınması noktasında önemli bir gelişme olacağını belirtti.
 
Sürekli büyüyen İstanbul'a ve körfez illerine alternatif sanayi kenti olarak Zonguldak'ı gösterdiklerini de hatırlatan Ece, Zonguldak'ta otomotiv sektörünün, bu sektörü destekleyecek nitelikli tedarikçiler ve iş gücünün bulunacağını, bu özelliklerin de otomobili üretecek firma için de için de büyük önem arz edeceğini ifade etti. Otomobil fabrikasının yatırımında en avantajlı kentin Zonguldak olduğunu kaydeden Ece, otomobil için gerekli olan önemli demir-çelik fabrikalarının da kentte bulunmasının üretim için avantaj olduğunu belirtti.
 
ZONSİAD Genel Başkanı Halil İbrahim Ece şöyle konuştu: “Zonguldak otomobil fabrikası üretimine taliptir. Çünkü geçmişi, tarihi, kültürel, bilgi ve teknoloji birikimi, cumhuriyetin ilk sanayi başkenti oluşu, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleriyle birlikte otomobil yatırımı için en doğru şehirdir. Otomobil yatırımcılarımızın bu önemli yatırımı nerede yapacaklarına karar vermeden önce şehrimizi ziyaret etmeleri, yatırım imkanlarını incelemeleri, yatırımcılarımız ve ülkemiz için önemli bir kazanç olacaktır. Almanya’nın kalkınması noktasında da Zonguldak’lı insanlarımız geçmişte olduğu gibi günümüzde de çok büyük destekleri olmuştur. Almanya’da 500.000 üzerinde Zonguldak’lı insanımız yaşamakta ve Almanya ekonomisi için önemli bir iş gücüne sahiptir. Almanya’dan direk uçak seferleri yapılan Türkiye’de tek yer Çaycuma’dır. Yatırımcının yapması gereken bu avantajları değerlendirerek yatırım yapmasıdır. Türkiye'nin eski ve köklü şehirlerinden biri olan Zonguldak, kömür, demir, çelik, doğalgaz, termik santral Ankara ve İstanbul'a yakın konumuyla, karayolları, demiryolu, havayolu ve deniz yoluyla gerek lokasyon, gerekse lojistik açıdan yatırıma çok müsait bir şehrimizdir. Yatırım için Zonguldak'ın avantajlarını yatırımcılara hatırlatmakla birlikte, ülkemizin hangi kentinde otomobil fabrikası yatırımı yapılırsa yapılsın, Türkiye'nin meselesi olan otomobil fabrikası üretimine destek vermeye hazırız.”

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