Volkswagen’den Türk yönetici hamlesi

Şirketin BMW’nin ABD Tedarik ve Satın Alma Direktör Yardımcısı Murat Aksel’i transfer etme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Aksel’in 2020’de Volkswagen’in Almanya’daki merkezinde Tedarik ve Satın Alma Başkanı olarak göreve başlayacağı konuşuluyor.

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Alman Autohass dergisinde yer alan habere göre BMW’den istifa ettiği iddia edilen Murat Aksel’in, 2020’nin yaz aylarında Almanya’nın Wolfsburg şehrine taşınarak, VW’deki yeni görevine başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili BMW tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Bilindiği gibi Volkswagen, uzun süredir gündemde olan yeni fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçmiş, geçen ay da Manisa Merkezli Türkiye birimini kurmuştu. Barış Pınarı Harekatı sonrası Alman marka yatırım kararını askıya alsa da Volkswagen üst yöneticilerinden Andreas Tostmann, yatırım için bir yer arayışı içerisinde olmadıklarını açıkladı.

Yaklaşık 1.4 milyar Euro’ya mal olacağını belirtilen tesiste, Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300 bin araç kadar üretilecek. Fabrika inşaatının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması planlanırken, tesisin, 4 bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor.