Alman üretici Volkswagen, Manisa merkezli Türkiye birimini resmen kurdu. TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “Alman medyasından etkilenerek Türkiye’den uzak duran birçok firma Türkiye’ye yönelecek” mesajı verirken OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Ülkemize olan güvenin de açık bir göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.

“BİRÇOK FİRMA GELMEK ZORUNDA KALACAK”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, “Volkswagen gibi büyük bir kuruluşun Türkiye’de büyük bir yatırım yapması, bir defalık bir alım değil yıllara uzanan bir yatırım yapması, özellikle Almanya’da bugüne kadar Türkiye’ye biraz çekinceli ve mesafeli bakan birçok başka firmayı da Türkiye’ye yönelmeye mecbur bırakacak. Küçük ve orta ölçekli firmalardan çok ciddi miktarda Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen firmalar vardı. Bunlar Alman medyasından etkilenerek ve Alman siyasetçilerden etkilenerek biraz uzak duruyorlardı. Bu şimdi Volkswagen’in yatırımı ve yeni dalgayla rüzgarla birlikte bence değişecektir. Alman firmalarının da Türkiye’ye yönelik özellikle otomotiv tarafında domino etkisiyle hareket başlatarak yer arayıp yatırım yapmaya başlayacaklardır” ifadelerini kullandı.

OYDER BAŞKANI ŞAHSUVAROĞLU: MUTLULUKLA KARŞILIYORUM

Volkswagen’in Türkiye adımının resmileşmesi üzerine Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu bir açıklama yayınladı. “Otomotiv sektörünün en büyük markalarından biri olan Volkswagen‘in Türkiye’ye yatırım için ilk adımı atmış olmasını büyük mutluluk içinde karşılıyorum” diyen Şahsuvaroğlu, “Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan VW markasının yatırım için ülkemizi seçmesi ülkemize olan güvenin de açık bir göstergesidir” dedi.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen Volkswagen Turkey fabrikasında marka bünyesindeki Skoda’nın Karoq adlı SUV modeli ve Seat’ın Ateca modeli ile birlikte VW Passat ve Skoda Superb üretilmesi gündemde. 2022’de üretime başlayacak fabrikada yılda 300 binden fazla üretim planlanıyor. VW’nin yatırımı bağlamında Resmi Gazete’de bir karar yayımlandı. Proje bazlı yatırım teşvikleri kapsamında; 5 milyar TL ve üzeri doğrudan yabancı yatırımlar için proje sözleşmesi imzalama yetkisi Sanayi Bakanı’na verildi. Böylece yatırımın önündeki bürokratik engeller azaltıldı.