Wall Street günü yükselişle tamamladı
ABD hisse senedi piyasaları, hükümetin geçici olarak kapatılmasının 21´inci gününde yükselişle kapandı.
- DHA
ABD Başkanı Donald Trump, hükümeti yeniden açmak için demokrat kanat liderleri Nancy Pelosi ve Chuck Schumer ile görüşmelerinin başarıya ulaşamaması sonrasında, Dünya Ekonomik Forumu´na katılmayacağını duyurdu.
ABD piyasalarında kapanış değerleri şöyle;
- Dow Jones yüzde 0.51,
- S%P yüzde 0.45,
- Nasdaq yüzde 0.31 yükseldi.
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