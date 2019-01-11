Wall Street günü yükselişle tamamladı

ABD Başkanı Donald Trump, hükümeti yeniden açmak için demokrat kanat liderleri Nancy Pelosi ve Chuck Schumer ile görüşmelerinin başarıya ulaşamaması sonrasında, Dünya Ekonomik Forumu´na katılmayacağını duyurdu.

ABD piyasalarında kapanış değerleri şöyle;

- Dow Jones yüzde 0.51,

- S%P yüzde 0.45,

- Nasdaq yüzde 0.31 yükseldi.