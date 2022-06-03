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Ekonomi

Wall Street'te Elon Musk endişesi! Ekside açılmaya hazırlanıyor

ABD borsasının ana endeksleri, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın resesyon konusundaki uyarısı ve beklentilerden yüksek gelen ABD Mayıs ayı tarım dışı istihdamının artan enflasyon konusundaki endişeleri körüklemesiyle ekside açılmaya hazırlanıyor.

Reuters3 Haziran 2022 Cuma 16:35 - Güncelleme:
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ABD'de tarım dışı istihdam büyümesi Mayıs ayında 390,000 ile beklentilerin üzerinde arttı. Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın Mayıs'ta 325,000 artmasını bekliyorlardı.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, "ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatının" olduğu ve çalışan sayısını yaklaşık %10 azaltması gerektiğini belirttiği bir e-postayı dün şirketin üst düzey yöneticilerine gönderdi. Şirketin hisseleri bunun üzerine borsa açılışı öncesinde %5.2 düştü.

TSİ 1608 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları %0.73 düşerken, S&P 500 endeksi vadeli kontratları %1.03 düştü. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları %1.46 geriledi.

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