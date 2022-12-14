WSJ'de ''Türkiye'' şaşkınlığı: Türk Lirası'na dönüyorlar

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte tırmanan küresel kırılganlığa karşı uyguladığı ekonomi modeliyle üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazlayı önceliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye Ekonomi Modeli ile bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biri olduklarını söyledi.

WSJ'NİN TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ YORUMU

Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'deki ekonomik görünüme dair bir analize imza attı.

"Sürdürülemez" olarak anılan Türkiye'nin uyguladığı ekonomi modelinin bir süre daha sürdürülebilir olduğu vurgulandı.

Haberde Türkiye'nin yakından izlenen cari hesabının geçtiğimiz ekim ayında yalnızca 0,4 milyar dolar açık verdiği anımsatıldı.

Söz konusu verinin, bir önceki ay bildirilen 2,9 milyar dolarlık açığa kıyasla keskin bir düşüşü temsil ettiğinin altı çizildi.

"HANEHALKI TÜRK LİRASI'NA DÖNÜYOR"

Aynı analizde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun 2023'te yüzde 20'ye düşmesini beklediğini söyledi. Türkiye'nin enflasyonu, halihazırda küresel eğilime uygun olarak istikrara kavuştu." denildi.

Öte yandan, "Son zamanlarda, hanehalkı döviz mevduatlarından çıkmaya bile başladı. Bu da liranın son birkaç aydaki istikrarının güven tazelediğinin göstergesi." tespitine de yer verildi.