İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2022 Çarşamba / 21 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6495
  • EURO
    19,852
  • ALTIN
    1082.22
  • BIST100
    5171.58
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • WSJ'de ''Türkiye'' şaşkınlığı: Türk Lirası'na dönüyorlar
Ekonomi

WSJ'de ''Türkiye'' şaşkınlığı: Türk Lirası'na dönüyorlar

ABD merkezli gazete Wall Street Journal'dan Türkiye Ekonomi Modeli'ne övgü geldi. Gazete tarafından yapılan analizde enflasyonun istikrara kavuştuğu belirtilerek 'Hanehalkı Türk Lirası'na dönüyor' ifadeleri yer aldı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 15:32 - Güncelleme:
WSJ'de ''Türkiye'' şaşkınlığı: Türk Lirası'na dönüyorlar
ABONE OL

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte tırmanan küresel kırılganlığa karşı uyguladığı ekonomi modeliyle üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazlayı önceliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye Ekonomi Modeli ile bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biri olduklarını söyledi.

WSJ'NİN TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ YORUMU

Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'deki ekonomik görünüme dair bir analize imza attı.

"Sürdürülemez" olarak anılan Türkiye'nin uyguladığı ekonomi modelinin bir süre daha sürdürülebilir olduğu vurgulandı.

Haberde Türkiye'nin yakından izlenen cari hesabının geçtiğimiz ekim ayında yalnızca 0,4 milyar dolar açık verdiği anımsatıldı.

Söz konusu verinin, bir önceki ay bildirilen 2,9 milyar dolarlık açığa kıyasla keskin bir düşüşü temsil ettiğinin altı çizildi.

"HANEHALKI TÜRK LİRASI'NA DÖNÜYOR"

Aynı analizde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun 2023'te yüzde 20'ye düşmesini beklediğini söyledi. Türkiye'nin enflasyonu, halihazırda küresel eğilime uygun olarak istikrara kavuştu." denildi.

Öte yandan, "Son zamanlarda, hanehalkı döviz mevduatlarından çıkmaya bile başladı. Bu da liranın son birkaç aydaki istikrarının güven tazelediğinin göstergesi." tespitine de yer verildi.

  • Wall Street Journal
  • Türkiye Ekonomi Modeli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.