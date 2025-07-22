Haberde 5.6 milyar dolarlık anlaşmanın yaklaşık 40 uçağı kapsayacağı belirtildi. Eurofighter, BAE Systems, Airbus ve Leonardo'nun yer aldığı bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs dönüşü uçakta basına yaptığı açıklamada "Bizim şu anda jet uçakları alımı konusunda malum İngiltere ve Almanya ile attığımız adımlar söz konusu" dedi.

Konuya yakın kaynaklar da Türkiye ve İngiltere hükümetleri arasındaki görüşmelerin ilerlediğini ve bir sözleşmenin temellerini atacak sözde bir mutabakat ilkesinin İstanbul'daki IDEF'te duyurulabileceğini belirtti.