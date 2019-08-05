Yabancı ayakkabı aldı yerli turist yedi-içti
İlk altı ayda yabancı turist 1.5 milyar dolarlık ayakkabı ve çanta alırken, yerli turistin harcamasının 4’te 3’ü ise yeme içmeye gitti. Paket tur harcamaları da 3 milyar dolara yaklaşırken, 550 bin dolarlık hediye alındı.
Yükselen turizm rakamlarıyla beraber harcama kalemleri de çeşitleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk yarısında tatilini Türkiye’de geçiren turistlerin toplam harcaması, 9 milyar 663 milyon doları kişisel harcama, 2 milyar 940 milyon doları da paket tur harcamaları olmak üzere 12 milyar 603 milyon doları buldu. Turistlerin kişisel harcamalarının 4’te 1’ini yaklaşık 2.5 milyar dolarla ‘Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamaları’ oluştururken, bu kalemi 2 milyar 400 milyon dolarla ‘yeme-içme’ harcamaları takip etti. Yeme-içme harcamalarında yüzde 3.6 düştü.
HALI VE KİLİM ALDILAR
Turistlerin konaklama masrafları 1 milyar 438 milyon dolar, sağlık masrafları 537 milyon dolar olarak hesaplandı. Türkiye’de spor, eğitim ve kültür için turistlerin harcadığı tutar 152 milyon doları bulurken, tur hizmetleri için yaptıkları harcamalar 51 milyon doları aştı.Yılın ilk yarısında turistlerin yaptığı harcamalarda 1 milyar 548 milyon dolarla ‘giyecek ve ayakkabı’ yüzde 12 paya sahip oldu. Hediyelik eşyaya 545 milyon dolar harcayan turistler, Türkiye’den 52 milyon dolarlık halı ve kilim aldı.
TUR İÇİN HARCANIYOR
Öte yandan yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, bu yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 azalarak 2.1 milyar dolara geriledi. Turizm giderlerinin 1 milyar 867 milyon doları kişisel harcama ve 282 milyon doları paket tur harcamalarından oluştu. Vatandaşların, yurt dışı ziyaretlerindeki kişisel harcamalarının yaklaşık 4›te 3›ü yeme-içme, konaklama ve ulaştırma masraflarından oluştu. Harcamaların 575 milyon doları yeme-içme, 557 milyon doları konaklama ve 219 milyon doları ulaştırma için yapıldı. Ziyaretlerde, hediyelik eşya için harcanan tutar ise 171 milyon dolar oldu.
ANTALYA'YA 8 MİLYON ZİYARETÇİ
Turizmde 2019 yılı için tüm zamanların en yüksek rakamı olan 16 milyon hedefinin konulduğu Antalya’da, temmuz ayı da geçen yılların en yüksek rakamıyla geride kaldı. Kentte bulunan iki havalimanı aracılığıyla gelen turist sayıları açısından haziranda 2 milyon ve toplam 6 ayda da 5 milyon rakamı geçilerek, 5 yeni rekora imza atıldı. Temmuzda ise iki kez gün rekoru kırılırken, ilk defa 8 milyon rakamı aşılarak üç yeni rekor kırıldı. Yedi aylık verilere bakıldığında en çok turist gelen ülkeler sıralamasında yüzde 12.4’lük artışla 2 milyon 976 bin turistle Rusya ilk sırayı aldı. Toplam turistin yüzde 37.91’ine sahip Rusya’dan geçen yıla göre gelen turist sayısı 329 bin 253 arttı. İkinci sıradaki Almanya’dan ise yüzde 18.7’lik artışla 1 milyon 326 bin 770 kişi geldi. Almanların toplam rakamdaki payı ise yüzde 16,9 oldu. Almanya’dan gelen kişi sayısı 209 bin 45 arttı. Üçüncü sırada yüzde 5,8’lik paya sahip Ukrayna’dan yüzde 5’lik artışla 459 bin 822 turist geldi.
REKOR RUSLAR’DA
Turizmde ‘yüksek sezon’ olarak adlandırılan yaz döneminin ilk ayı haziranda kente gelen toplam 2 milyon 112 bin turistin neredeyse yarısını yüzde 4 artış ve 865 bin kişiyle Ruslar oluştururken, temmuz ayında da toplam turistin yüzde 34.5’ini Ruslar oluşturdu. Geçen yıla göre yüzde 11.7’lik artışla toplam 863 bin 934 Rus turist geldi. Almanya’dan ise yüzde 16,8 artışla 385 bin 364 turist geldi. Temmuz ayında üçüncü sırayı alan Ukrayna’dan yüzde 11,5’lik artışla 140 bin 427 turist gelirken, İngiltere’den yüzde 15 artışla 114 bin, Polonya’dan yüzde 38 artışla 100 bin turist geldi.
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