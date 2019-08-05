Yabancı ayakkabı aldı yerli turist yedi-içti

Yükselen turizm rakamlarıyla beraber harcama kalemleri de çeşitleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk yarısında tatilini Türkiye’de geçiren turistlerin toplam harcaması, 9 milyar 663 milyon doları kişisel harcama, 2 milyar 940 milyon doları da paket tur harcamaları olmak üzere 12 milyar 603 milyon doları buldu. Turistlerin kişisel harcamalarının 4’te 1’ini yaklaşık 2.5 milyar dolarla ‘Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamaları’ oluştururken, bu kalemi 2 milyar 400 milyon dolarla ‘yeme-içme’ harcamaları takip etti. Yeme-içme harcamalarında yüzde 3.6 düştü.

HALI VE KİLİM ALDILAR

Turistlerin konaklama masrafları 1 milyar 438 milyon dolar, sağlık masrafları 537 milyon dolar olarak hesaplandı. Türkiye’de spor, eğitim ve kültür için turistlerin harcadığı tutar 152 milyon doları bulurken, tur hizmetleri için yaptıkları harcamalar 51 milyon doları aştı.Yılın ilk yarısında turistlerin yaptığı harcamalarda 1 milyar 548 milyon dolarla ‘giyecek ve ayakkabı’ yüzde 12 paya sahip oldu. Hediyelik eşyaya 545 milyon dolar harcayan turistler, Türkiye’den 52 milyon dolarlık halı ve kilim aldı.

TUR İÇİN HARCANIYOR

Öte yandan yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, bu yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 azalarak 2.1 milyar dolara geriledi. Turizm giderlerinin 1 milyar 867 milyon doları kişisel harcama ve 282 milyon doları paket tur harcamalarından oluştu. Vatandaşların, yurt dışı ziyaretlerindeki kişisel harcamalarının yaklaşık 4›te 3›ü yeme-içme, konaklama ve ulaştırma masraflarından oluştu. Harcamaların 575 milyon doları yeme-içme, 557 milyon doları konaklama ve 219 milyon doları ulaştırma için yapıldı. Ziyaretlerde, hediyelik eşya için harcanan tutar ise 171 milyon dolar oldu.

ANTALYA'YA 8 MİLYON ZİYARETÇİ

Turizmde 2019 yılı için tüm zamanların en yüksek rakamı olan 16 milyon hedefinin konulduğu Antalya’da, temmuz ayı da geçen yılların en yüksek rakamıyla geride kaldı. Kentte bulunan iki havalimanı aracılığıyla gelen turist sayıları açısından haziranda 2 milyon ve toplam 6 ayda da 5 milyon rakamı geçilerek, 5 yeni rekora imza atıldı. Temmuzda ise iki kez gün rekoru kırılırken, ilk defa 8 milyon rakamı aşılarak üç yeni rekor kırıldı. Yedi aylık verilere bakıldığında en çok turist gelen ülkeler sıralamasında yüzde 12.4’lük artışla 2 milyon 976 bin turistle Rusya ilk sırayı aldı. Toplam turistin yüzde 37.91’ine sahip Rusya’dan geçen yıla göre gelen turist sayısı 329 bin 253 arttı. İkinci sıradaki Almanya’dan ise yüzde 18.7’lik artışla 1 milyon 326 bin 770 kişi geldi. Almanların toplam rakamdaki payı ise yüzde 16,9 oldu. Almanya’dan gelen kişi sayısı 209 bin 45 arttı. Üçüncü sırada yüzde 5,8’lik paya sahip Ukrayna’dan yüzde 5’lik artışla 459 bin 822 turist geldi.