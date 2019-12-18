Yabancı borsalardan ‘Damat’a teklif

18.12.2019 01:17 - Güncelleme: 18.12.2019 01:17

Damat, Tween ve D’S markalarının çatı kuruluşu Orka Holding’e, yabancı borsalar teklifler geliyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, halka açılma konusunda Alman borsası başta olmak üzere yurt dışı borsalardan çok teklif aldıklarını belirterek, “Global arenadaki mevcut değerimizin karşılığını alabilecek bir ortamda olmak isteriz. New York’ta, Londra’da gong çalmak bizim için önemli. Halka arzı Türkiye’de, yurt dışında ya da eş zamanlı düşünebiliriz ama 2022’den önce olmaz” dedi.

80 MİLYON TL YATIRIM

2022 yılının kendileri için bir hedef olduğunu söyleyen Orakçıoğlu “Sürekli olarak yaptığımız bir yatırım var. Bu nedenle de geri dönüşüyle ilgili süreci bekliyoruz. Halka açılma düşündüğümüz bir konu” dedi. Satın alma ve ortaklıklar konusunda ilginç gelişmeler olabildiğini belirterek, sıcak baktıklarını, fırsatları değerlendirdiklerini ifade etti.Süleyman Orakçıoğlu, pazar çeşitlendirmenin kendileri için öneminden bahsederek, gelecek yıl için yurt dışında açacakları 30 mağaza noktasının şimdiden netleştiğini, bu sayının 50’ye çıkacağını düşündüğünü bildirdi. Orakçıoğlu “Bu yılı yurt dışında 200’ün üzerinde mağazayla tamamlayacağız. Toplamda 410-420 mağazaya ulaştık. Şu anda markalı ihracatta kendi segmentimizde lideriz. Geçmişte herhangi bir ülkede mağaza açmayı başarı sayardık ancak artık o ülkeye yatırım yapmadan önce orada pazar liderliğini ya da ilk 3’te yer almayı hedefliyoruz. Bunu yapamayacaksak pazara girmiyoruz. Gelecek yıl bizim yapacağımız yatırımlar 50 milyon lirayı bulur. Bu rakama yurt dışı mağazalarımızın yapacağı yatırımları da katarsak 80 milyon liraya dayanır. Bu yatırımlarla birlikte istihdama katkımız ise minimum 300 kişi olacak.”

RAKİPLER YORULDU

Orka Holding Yonetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ise son zamanlarda sektörde erkek giyimle ilgili bazı söylemler olduğuna değinerek, bunlara katılmadıklarını, global rekabetin içinde ışık hızında hareket ettiklerini söyledi. Başta İtalyan markalar olmak üzere rakiplerinin yorulduğunu belirten Orakçıoğlu, “Dünyanın bize ihtiyacı var. Şu anda çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz, rakiplerimizin boşlukları dolduruyoruz, onlar yoruldu” dedi.