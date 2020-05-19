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Ekonomi

Yabancı ekonomistler, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyor

Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında da faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor.

AA19 Mayıs 2020 Salı 11:17 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 11:17
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Ekonomistler, özellikle, dolar/TL'nin tarihi seviyesini gördükten sonra toparlanması, TCMB'nin enflasyon toplantısında belirttiği öngörüler faiz indirim ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

TL'deki toparlanmaya dikkati çeken ekonomistler, faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Ekonomistler, indirimin 50-100 baz puan civarında olacağı öngörüsünde bulundu.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, dolar/TL'nin 7,2692 seviyesinden düşüşe geçmesiyle faiz indirimi ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Rendell, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 8,75'ten yüzde 7,75'e çekebileceği tahmininde bulundu.

TCMB'nin 2020 sonunda enflasyonun yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği öngörüsünde bulunduğunu anımsatan Rendell, Merkez Bankası'nın bunun ışığında düşük faiz oranlarının söz konusu olduğu durumu savunduğunu aktardı.

-"TCMB'nin genişlemeci tutumunun devam edecek"

-AA Finans Beklenti Anketi

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu.

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