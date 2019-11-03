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Yabancı fuar ziyaretçisi 1 milyona yaklaştı

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD) Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü, fuarlara gelen yabancı ziyaretçi sayısının yıl sonunda 1 milyonu bulabileceğini belirterek, “Milyonu yakalayacağımıza inanıyorum. Bu sayıyı nasıl 2-3 milyonlara çıkarabiliriz, onu düşünüyoruz” dedi.

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TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü de olan Ersözlü, fuarlarda geçen yıl yurt dışından 800 bine yakın ziyaretçi geldiğini söyledi.  Bu sayının bir önceki sene 550 bin civarında olduğunu dile getiren Ersözlü, özellikle 2017’den 2018’e geçişte ülke genelinde yabancı ziyaretçi sayısında büyük artış olduğunu vurguladı. Fuar şirketlerinin yanı sıra katılımcı firmaların da yurt dışından ziyaretçi davet edip ağırladığını aktaran Ersözlü, “Yurt dışından ne kadar ziyaretçi gelirse fuarlardaki katılımcı firmalar da daha fazla ihracat yapabiliyor. Türkiye’de ihracatçı sayısı şu anda 77-78 bin. İhracatçı sayısını artıran en önemli argümanlardan biri de fuar işidir” ifadelerini kullandı. İlhan Ersözlü, ihracatçı sayısındaki artışa yaklaşık yüzde 20 etkisinin olduğuna dikkati çekti. 

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