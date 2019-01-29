Yabancı İstanbul dışına da yöneldi

Samsun’da 2017’de 271 adet olan yabancıya konut satışı, geçen yıl 956’ya yükselirken, Ankara’da 817’den 2 bin 133’e, Yalova’da bin 79’dan 2 bin 63’e çıktı. Yabancıya toplam satışın yüzde 87’si, yabancıların en çok konut aldığı ilk 10 ilde gerçekleşti. Önceki yıl ilk 10’da bulunan Muğla, 2018’de listeye giremedi. Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, “Özellikle Körfez ve Orta Doğu ülkelerinin vatandaşları, 250 bin dolar ödeyip gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığı almak için yarış halindeler” dedi.

YEŞİL VE DENİZ FAKTÖRÜ

Yabancıların artık İstanbul dışı illeri de tercih etmeye başladığını ifade eden Barman, “Farklı bölgelerde de yatırım yapıyorlar. Samsun Ankara, Yalova ve Sapanca gibi bölgelere yakın zamanda Ordu da eklenecek. Özellikle yeşilin, suyun, denizin olduğu bölgeler dikkati çekiyor” diye konuştu. İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman da Samsun’un öne çıkmasında İran etkisinin olduğunun söylenebileceğini, İranlıların özellikle Atakum bölgesinde yoğunlaştığını söyledi. Büyükduman “Mersin ise Irak vatandaşları için cazip” dedi.