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Yabancı turist sayısı 41 milyona dayandı

Türkiye yılın ilk 10 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14.47 artışla 40 milyon 719 bin 786 yabancı ziyaretçi ağırladı. Türkiye’ye bu yılın ilk 9 ayında 36 milyon 428 bin yabancı turist gelmişti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Ekim 2019 dönemi sınır giriş ve çıkış istatistiklerine göre en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere oldu. 

EKİMDE ARTIŞ SÜRDÜ 

Yılın ilk 10 ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında yüzde 16.94 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 11.88 artış ile Almanya ikinci, yüzde 13.16 artış ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi. 

Türkiye’yi geçtiğimiz ekim ayında ziyaret eden yabancı sayısı ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.28 arttı ve 4 milyon 291 bin 574 ziyaretçi rakamına ulaşıldı. Ekim 2019 döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da yüzde 31.06 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 8.57 artışla Almanya ikinci ve yüzde 1.39 artışla Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı İngiltere ile İran takip etti. 

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