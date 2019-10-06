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Yabancı, Türklerin oyununa geliyor

Türkiye’nin, büyük bir endüstri haline gelen oyun sektöründeki payı yerli firmaların atılımlarıyla her geçen yıl yükseliyor.

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Oyun sektörünün dünyadaki toplam hacmi geçen yıl itibarıyla 135 milyar dolara ulaştı. Türkiye, 850 milyon dolar pazar büyüklüğüyle en büyük pazara sahip 18. ülke konumunda bulunuyor.  Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin oyun yazılımı ihracatı da 2017’ye oranla geçen yıl yüzde 50 artarak 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin oyun sektöründeki payının artmasında, sektördeki yerli firmaların çalışmaları önemli bir rol oynuyor. 

MİLYONLARA ULAŞTIK 

InGame Group Üst Yöneticisi Alpay Alptekin, “Türkiye’nin dünya çapındaki oyuncu şirketi” olma hedefiyle 2012 yılında faaliyetlerine başladıklarını belirterek, Türk oyun markasını dünyanın farklı yerlerindeki milyonlarca oyuncuyla buluşturma hedeflerine kısa sürede ulaştıklarını söyledi.Son 10 yılda Türk oyun sektörünün ciddi gelişmelere sahne olduğunu aktaran Alptekin, Türk oyun şirketlerinin kazandıkları başarılarla küresel yatırımcıların gözdesi haline geldiğini kaydetti. Oyunun, büyük bir endüstri olduğunu ve her yıl çift haneli büyüdüğünü ifade eden Alptekin, “Ülkemiz, hem oyuncu sayısının büyüklüğü hem potansiyeli ile küresel şirketlerin ilgi merkezi durumunda. Büyüyen dijital oyun endüstrisine yatırımlar ve inovasyonlarla katkıda bulunmayı hedefleyen şirketler grubu olarak, Türkiye’nin yanı sıra 3 farklı kıtada, 10 bölgede, 11 farklı dilde oynanan oyunlar üretiyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz oyunlarla milyonlarca oyuncuya ulaştık” diye konuştu. 

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