Yabancı yatırımcılar için özel bölgeler kuruluyor

Genel Kurulun açılış oturumuna Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı ve ABC Dönem Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Avrupa Komisyonu eski Başkan Yardımcısı Günter Verheugen de katıldı. Genel kurulda konuşan Bakan Pekcan, Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara sundukları fırsatları açıklarken, bu kapsamda Türkiye’de özel nitelikli serbest bölgelerin kurulmasının planlandığını söyledi.

9.5 MİLYAR $ PROJE

Pekcan “Ülkemize yatırım yapmak isteyen değerli yatırımcılara pek çok fırsatlar sunuyoruz. Türkiye’de özel nitelikli serbest bölgeler kurmayı planlıyoruz. Bu serbest bölgelerde özellikle uluslararası şirketlerin operasyonlarını sürdürmeleri açısından pek çok cazip fırsatlar sunulmaktadır. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek adına Balkan ülkeleri firmalarıyla da önemli işbirliklerine imza atacağımıza inanıyorum” dedi. Pekcan “Bu dönemde Balkan ülkeleriyle aramızdaki hem ihracat hem ithalat artmış durumdadır ancak bu rakamlar bizim için hala yeterli seviyede değildir” dedi. Pekcan Türk müteahhitlerin Balkanlar’daki ülkelerde 337 proje ile 9.5 milyar dolar iş hacmine ulaştıklarına da dikkat çekti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise önceliklerinin Balkan ülkeleri arasındaki ilişkileri artırmak olması gerektiğini vurgulayarak, bu kapsamda halen Batı Balkan devletleri arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen Berlin sürecinin çok önemli olduğunu ifade etti.