'Yabancılar günübirlik alışverişe geliyor'

20.12.2019 02:19 - Güncelleme: 20.12.2019 02:19

İstanbul Havalimanı’nda 56 bin metrekarelik perakende satış alanında hizmet üreten Unifree, kiraladığı geniş alana yüzde 75’i yerli firmalar kanalıyla gerçekleştirilen 1.2 milyar TL yatırıma imza attı. Unifree Duty Free Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher, İstanbul Havalimanı’ndaki gümrüksüz satış alanından günübirlik alışveriş yapmak için İstanbul’a gelenlerin olduğunu belirterek, “Orta Doğu’dan sabah uçağıyla gelip THY veya İGA’nın lounge’larını kullanıp, daha sonra bizden alışveriş yapan müşterilerimiz bulunuyor. Bunun mart ayından sonra daha da artacağını öngörüyoruz” dedi.

ÜLKEYE DÖVİZ GELİYOR

Şenher, mağazalarda en güçlü satış kategorisinin parfüm, kozmetik, cilt bakımı ürünleri olduğuna işaret ederek, “2.5 Euro’ya da 3 bin 500 Euro’ya da cilt bakımı ürünü bulunuyor. Aksesuar ürünlerinde 10 avroya da 15 bin avroya da çanta bulunabiliyor. Yerli markalarımızda önceki havalimanına göre yaklaşık 11 kat daha fazla yer ayrılarak 16 bin metrekarelere çıktı” diye konuştu. Günde yaklaşık 3 ton yerli gıda satıldığını ifade eden Şenher, “Pişmaniye, lokum, tarhana, baklava ve Türk gıdalarına ilgi yüksek oluyor. Satışlarımızın yüzde 75’i yabancı yolculara yapılmaktadır. Satışların yüzde 82’si gidiş katında gerçekleşmektedir. Böylelikle yurt dışına Türk ürünlerinin ciddi bir satışı oluyor ve ülkeye önemli döviz girdisi sağlanıyor” değerlendirmesinde bulundu.