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Ekonomi

'Yabancılar günübirlik alışverişe geliyor'

Pasaport sonrası dünyanın en büyük gümrüksüz alışveriş alanına sahip ve yüzde 65’i Türk olan 102 alt işletme ile birlikte 133 yerli ve yabancı mağazayla faaliyet gösteren Unifree, 2019’u yüzde 35’lik büyüme ile kapatırken 2020 için 900 milyon Euro ciro hedefi koydu.

20.12.2019  02:19 - Güncelleme: 20.12.2019  02:19

İstanbul Havalimanı’nda 56 bin metrekarelik perakende satış alanında hizmet üreten Unifree, kiraladığı geniş alana yüzde 75’i yerli firmalar kanalıyla gerçekleştirilen 1.2 milyar TL yatırıma imza attı. Unifree Duty Free Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher, İstanbul Havalimanı’ndaki gümrüksüz satış alanından günübirlik alışveriş yapmak için İstanbul’a gelenlerin olduğunu belirterek, “Orta Doğu’dan sabah uçağıyla gelip THY veya İGA’nın lounge’larını kullanıp, daha sonra bizden alışveriş yapan müşterilerimiz bulunuyor. Bunun mart ayından sonra daha da artacağını öngörüyoruz” dedi. 

ÜLKEYE DÖVİZ GELİYOR    

Şenher, mağazalarda en güçlü satış kategorisinin parfüm, kozmetik, cilt bakımı ürünleri olduğuna işaret ederek, “2.5 Euro’ya da 3 bin 500 Euro’ya da cilt bakımı ürünü bulunuyor. Aksesuar ürünlerinde 10 avroya da 15 bin avroya da çanta bulunabiliyor. Yerli markalarımızda önceki havalimanına göre yaklaşık 11 kat daha fazla yer ayrılarak 16 bin metrekarelere çıktı” diye konuştu. Günde yaklaşık 3 ton yerli gıda satıldığını ifade eden Şenher, “Pişmaniye, lokum, tarhana, baklava ve Türk gıdalarına ilgi yüksek oluyor. Satışlarımızın yüzde 75’i yabancı yolculara yapılmaktadır. Satışların yüzde 82’si gidiş katında gerçekleşmektedir. Böylelikle yurt dışına Türk ürünlerinin ciddi bir satışı oluyor ve ülkeye önemli döviz girdisi sağlanıyor” değerlendirmesinde bulundu.       

Çıkmak isteyen yok 27 firma sırada bekliyor    

Bir gazetecinin, metrekare kiralarının mağazalara karlılık baskısı yapıp yapmadığına yönelik sorusu üzerine Şenher, “İstanbul Havalimanına her ay, her hafta yeni havayolları geliyor. Daha önce ülkemizde faaliyeti olmayan firmalar başarılı şekilde girdiler. Alt işletme kiralarının dünya standartları ve diğer havalimanlarıyla birebir uyumlu. Şu anda içerde mağazası olan firmalardan ikinci veya üçüncü mağazasını açmak için talep geliyor. 27 firma sırada bekliyor ve şu anda çıkmak isteyen kimse yok” diye konuştu. Döviz kurundan müşterilerin etkilenmemesi için özel bir sistem geliştirdiklerini vurgulayan Şenher, 5 bankanın ortalamasını alıp ona göre sisteme entegre ettiğini, kurdan ekstra kar marjı oluşturmak gibi amaçlarının bulunmadığını bildirdi.       

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