Yabancılar Türkiye’nin enerjisine geldi

Yerli kaynaklardan enerji üretimi için harekete geçen Türkiye’de yenilenebilir kaynakların sonuna dek kullanılması amacıyla rüzgar enerjisine büyük önem veriliyor. Bu alanda yatırımlarıyla tanınan Alman Enerji Şirketi ENERCON GmbH Genel Müdürü Hans-Dieter Kettwig, yaklaşık 20 yıldır Türkiye’nin enerji sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Türkiye’nin rüzgar sektörüne yaptığımız ve devam eden yatırımlarımızla karşılıklı güven sağladık. Şartname detayları yeni açıklanan YEKA Rüzgar Enerjisi Santrali-2 (YEKA RES-2) ihalesiyle ilgileniyoruz. Şartname kriterlerine yönelik detayların açıklanmasını bekliyoruz ve ihaleye girmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI GÜVEN

Kettwig, Türkiye’deki rüzgar potansiyelini ve yabancı yatırımcının sektöre ilgisini değerlendirdi. Kettwig, şunları kaydetti: “Türkiye’nin mevcut durumda yenilenebilir enerji yatırımlarını artırması ülkenin sanayileşmesi ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlayacaktır. ENERCON olarak Türkiye’nin rüzgar sektörüne yaptığımız ve devam eden yatırımlarımızla karşılıklı güven sağladık.”

ORTAK ÜRETİM OLACAK

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Giles Dickson da Türkiye’nin rüzgar enerjisi konusunda kaynak ve yatırım ortamı açısından geleceğinin parlak olduğunu söyledi. Dickson, “Enerji sektöründe, Türkiye yenilenebilir enerjinin kapasitesini artırmaya kendini adamış görünüyor” dedi. ENERCON Türkiye CEO’su Arif Günyar da Türkiye ve Almanya’da bulunan üretim tesislerinde çalışmaların devam ettiğini belirtip, “Türk ve Alman mühendisler tarafından ortak yürütülen yeni ENERCON EP3 türbin modellerinin seri üretimi Türkiye’de gerçekleştirilecek” dedi.