Yabancıya konut satışı 6 ayda yüzde 69 arttı

Yabancılara yapılan konut satışı haziranda yüzde 30.5 artarak 2 bin 689 oldu. Bu rakam yabancıya konut satışında tarihin en yüksek ilk yarısı olarak kayıtlara geçti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı da Irak vatandaşlarına yapıldı. Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 429 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 415 konut ile İran, 190 konut ile Rusya Federasyonu, 126 konut ile Almanya ve 113 konut ile İngiltere ve Kuveyt izledi. Yılın ilk 6 ayında yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 68.8 artışla toplam 19 bin 952 adete yükseldi.

VATANDAŞLIK ETKİSİ

Yaşanan artışta 250 bin dolarlık konut alan yabancıya vatandaşlık hakkı tanınması etkili oldu. Yabancılara konut satışlarında yılın ilk altı ayında ilk sırayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.6 artışla toplam 8 bin 903 konutun satıldığı İstanbul aldı. Yılın ilk altı ayında Türkiye’den toplam 2 bin 867 adet konut satın alan Irak vatandaşları ilk sırayı aldı. Irak’ı sırasıyla 2 bin 202 konut satışı ile İran, 1.062 konut satışı ile Rusya, 741 konut satışı ile Suudi Arabistan ve 690 konut satışı ile Afganistan vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ SATIŞ DÜŞTÜ

Kredi faizlerindeki artış nedeniyle haziranda Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84.6 oranında azalış göstererek 7 bin 319 oldu. Haziranda diğer konut satışları ise yüzde 24.7 oranında azalarak 54 bin 36 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 38.9 azaldı.

ARTIŞ TRENDİ DEVAM EDECEK