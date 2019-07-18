Yabancıya konut satışı 6 ayda yüzde 69 arttı
Türkiye genelinde konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 oranında azalarak 61 bin 355 olurken yabancıya satışta artış sürüyor.
Yabancılara yapılan konut satışı haziranda yüzde 30.5 artarak 2 bin 689 oldu. Bu rakam yabancıya konut satışında tarihin en yüksek ilk yarısı olarak kayıtlara geçti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı da Irak vatandaşlarına yapıldı. Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 429 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 415 konut ile İran, 190 konut ile Rusya Federasyonu, 126 konut ile Almanya ve 113 konut ile İngiltere ve Kuveyt izledi. Yılın ilk 6 ayında yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 68.8 artışla toplam 19 bin 952 adete yükseldi.
VATANDAŞLIK ETKİSİ
Yaşanan artışta 250 bin dolarlık konut alan yabancıya vatandaşlık hakkı tanınması etkili oldu. Yabancılara konut satışlarında yılın ilk altı ayında ilk sırayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.6 artışla toplam 8 bin 903 konutun satıldığı İstanbul aldı. Yılın ilk altı ayında Türkiye’den toplam 2 bin 867 adet konut satın alan Irak vatandaşları ilk sırayı aldı. Irak’ı sırasıyla 2 bin 202 konut satışı ile İran, 1.062 konut satışı ile Rusya, 741 konut satışı ile Suudi Arabistan ve 690 konut satışı ile Afganistan vatandaşları izledi.
İPOTEKLİ SATIŞ DÜŞTÜ
Kredi faizlerindeki artış nedeniyle haziranda Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84.6 oranında azalış göstererek 7 bin 319 oldu. Haziranda diğer konut satışları ise yüzde 24.7 oranında azalarak 54 bin 36 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 38.9 azaldı.
ARTIŞ TRENDİ DEVAM EDECEK
Gurbetçi etkisi sürer
Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan: TÜİK’in açıkladığı satış rakamlarına göre, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaşanan yüzde 30,5’lik artış, iç piyasada yaşanan durgunluğa karşı ilaç oluyor. Artış trendinin, yaz aylarını ülkemizde geçirmek isteyen yabancı ve gurbetçilerin etkisiyle süreceğini söyleyebiliriz. Yatırımcılar, tamamlanmış ya da tamamlanmak üzere olan, teslim aşamasında tapularının verildiği projelere yönelerek yatırımlarını garanti altına almak istiyor. Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerimize de ilgi devam ediyor.
Ekonomi kazanıyor
Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca: Özellikle büyük ölçekli markalı konut projeleri, yabancı yatırımcıların yüksek katma değer ve prestij arayışlarını karşılayarak satışları yönlendiriyor. Yatırımcıların ülkemize yatırım yapmalarını kolaylaştıran yeni düzenlemelerin etkisiyle sadece gayrimenkul sektörü değil, Türkiye ekonomisi kazanıyor. Sektörümüze yatırım yapan yabancılar, yılın belirli bir dönemini burada geçiriyor. Ülkemizde yeni iş alanları yaratıyor. Yabancı yatırımcı artış trendinin önümüzdeki aylarda da sürerek devam edeceğini düşünüyoruz.
Düşük faiz, satış getirir
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: Faizlerdeki düşüş eğiliminin artarak devam etmesi, projelerin tamamlanma noktasına gelmesi, devlet kanadında yapılan yasal çalışmalar sonucunda makroekonomik verilerde iyileşme olması, Türkiye üzerindeki politik ve ekonomik dış baskıların yapılan müzakereler sonucunda azalması, beklentimizin temelini oluşturmakta. Önümüzdeki dönemde satışların artacağını düşünüyoruz.
Markalı konuta ilgi var
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Gayrimenkul ve inşaat sektöründe son dönemde geliştirilen markalı konut projeleri yabancı yatırımcıların yüksek katma değer ve prestij beklentilerini aynı anda karşılıyor. Yabancı yatırımcılara ülkemize yatırım yapmalarını kolaylaştıran yeni düzenlemelerin etkisiyle de satışlar, yabancı yatırımcıdan en büyük payı almayı sürdürüyor. Yılın diğer yarısında da bu işlevimizi artırarak sürdüreceğimize inanıyoruz.
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