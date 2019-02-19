Yabancıya konut satışı tarihi zirveyi yakaladı
Konut sektöründe yabancıya dönük atılan adımlar meyvesini veriyor. Ocak ayında yabancılara yapılan konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81 artarak 3 bini aştı. Sektör temsilcileri yıl sonu hedefini 50 bin olarak belirledi.
Türkiye genelinde toplam konut satışları ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.8 azalarak 72 bin 937 adete gerilerken, aynı dönemde yabancılara konut satışları yüzde 81.9 arttı. 3 bin 168 adetlik satış, yabancıya konut satışının başlamasından bu yana en yüksek ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) dün açıkladığı verilere göre; aynı dönemde ipotekli olarak adlandırılan kredili konut satışları da yüzde 77.2 düşerek 6 bin 537 adete gerilerken, toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların payı yüzde 9.9 düzeyinde kaldı. Bu dönemde diğer konut satışları, yüzde 2.8 düşüşle 66 bin 400’e geriledi.
IRAK İLK SIRADA
Konut satışlarında İstanbul 13 bin 455 konutla ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 6 bin 785 konut satışıyla Ankara, 3 bin 795 konut satışıyla İzmir izledi. En az satış olan iller 7 konutla Ardahan, 9 konutla Hakkari ve 17 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti. İlk defa satılan konut sayısı, yüzde 30 azalarak 31 bin 48’e geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 42.6 oldu. İkinci el konut satışları Türkiye genelinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.4 düşüşle 41 bin 889’a geriledi. Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 605 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 305 konut ile İran, 195 konut ile Rusya Federasyonu, 191 konut ile Afganistan ve 151 konut ile Ürdün izledi.
SEKTÖR 2019’DAN UMUTLU
50 BİNİ BULURUZ
Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, “Bu durum da artık yabancıya konut satışında mevsim etkilerinden bağımsız bir artış görebildiğimizin kanıtı. Söz konusu artış, bu yıl yabancıya konut satışında 50 bini bulacağımızın bir işareti aslında. 2 yıldır yabancıya konut satışında hızlı bir yükseliş yaşıyoruz ama İngiltere’nin 100 binin üzerinde yabancıya konut sattığını düşünürsek yolumuz var” dedi.
EKONOMİYE KATKI
Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, “Yabancı yatırımcıdaki artışla sadece sektörümüz değil, ekonomimiz de kazanıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan ve yılın ilk ayında da devam eden bu başarılı tablo, 2019 hedefleri için umut vaat ediyor. 2019 yılında hedeflenen yabancı satış rakamlarına çok büyük rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.
HEDEF 10 MİLYAR $
Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan ise yatırımcıların finansman ihtiyacını kolaylaştıran yeni düzenlemelerin, sektöre yatırımı daha da cazip hale getirdiğini belirterek, 2018’in son çeyreğinde hayata geçirilen düzenlemelerin etkisini yaşadıklarını vurguladı. Babacan, “60 bin konut hedefiyle 10 milyar dolarlık satış hedefini bu yıl rahatlıkla yakalayacağız” dedi.
İHRACAT SAYILMALI
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise “Yabancıya gayrimenkul satışının ihracat gibi görülmesi ve döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamına alınması konusunu her zaman dile getirdik. Körfez ülkelerinden gelen Döviz kurlarının yabancılar ve tasarrufunu dövizde değerlendiren Türk vatandaşları lehine gelişme göstermesi de bu sonuca ciddi katkı sağladı” diye konuştu.
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