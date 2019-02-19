Yabancıya konut satışı tarihi zirveyi yakaladı

Türkiye genelinde toplam konut satışları ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.8 azalarak 72 bin 937 adete gerilerken, aynı dönemde yabancılara konut satışları yüzde 81.9 arttı. 3 bin 168 adetlik satış, yabancıya konut satışının başlamasından bu yana en yüksek ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) dün açıkladığı verilere göre; aynı dönemde ipotekli olarak adlandırılan kredili konut satışları da yüzde 77.2 düşerek 6 bin 537 adete gerilerken, toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların payı yüzde 9.9 düzeyinde kaldı. Bu dönemde diğer konut satışları, yüzde 2.8 düşüşle 66 bin 400’e geriledi.

IRAK İLK SIRADA

Konut satışlarında İstanbul 13 bin 455 konutla ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 6 bin 785 konut satışıyla Ankara, 3 bin 795 konut satışıyla İzmir izledi. En az satış olan iller 7 konutla Ardahan, 9 konutla Hakkari ve 17 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti. İlk defa satılan konut sayısı, yüzde 30 azalarak 31 bin 48’e geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 42.6 oldu. İkinci el konut satışları Türkiye genelinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.4 düşüşle 41 bin 889’a geriledi. Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 605 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 305 konut ile İran, 195 konut ile Rusya Federasyonu, 191 konut ile Afganistan ve 151 konut ile Ürdün izledi.

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