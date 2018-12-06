Yanıltıcı reklamda tüketici lehine karar

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, başına gelen bir olayı mahkemeye taşıyarak, davayı kazandı. İstanbul’da ünlü markaların ürünlerini satan bir giyim mağaza girerek, burada ‘yüzde 70’e varan indirim’ yazısını görünce bir ceket almak istediğini dile getiren Ağaoğlu, etikette ilk gözüne 1.399 lira yazan fiyatın çarptığını ve bunun üzerinden yüzde 70 indirimi makul bulduğunu anlattı.

FARKI ÖDEDİLER

Kasaya ödemeye gittiğinde kendisinden 1.399 lira istendiğini anlatan Ağaoğlu “Meğer 1.399 lira indirimli fiyatıymış. Ceketin gerçek fiyatının 4 bin 45 lira olduğu söylediler. 4 bin 45 liradan sattıkları ceketin faturasını görmek istedim göremedim, gösteremediler. Konuyu Ataşehir Tüketici Hakem Heyetine taşıdım. Firma, hakem heyetine yaptığı savunmasında, cekette yüzde 65.4 indirim uyguladıklarını, 1.399 lira üzerinden tekrar bir indirimin söz konusu olmayacağını belirtti. Ancak, önemli olan detay şu; bu ceketi 4 bin 45 lira üzerinden sattıklarına dair bir fatura, belge sunamadılar” dedi. Bu gerekçelerle hakem heyetinin 4 bin 45 liradan 1.399 liraya düşen indirimi esas aldığını ve 1.399 lira üzerinden yüzde 65.4 indirimle ortaya çıkan 914.95 liralık farkın ödenmesine karar verdiğini belirten Ağaoğlu, “Burada tüketici lehine çok önemli bir karar çıktı. Yanıltıcı indirimlere karşı tüketici lehine özellikle son günlerde yapılan benzeri uygulamalara yönelik çok önemli bir karar” dedi.