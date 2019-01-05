Yanıltıcı tanıtıma ceza yağıyor Ticaret Bakanlığınca, yetkili servis olmadığı halde reklamlarında kendini yetkili servis gibi tanıttığı tespit edilen ya da haksız ticari uygulamada bulunan firmalar hakkında Reklam Kurulu tarafından kapsamlı inceleme yapıldığı ve yanıltıcı tanıtım yapanlar hakkında 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında idari para cezası uygulanabileceği bildirildi.