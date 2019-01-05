Yanıltıcı tanıtıma ceza yağıyor
Ticaret Bakanlığınca, yetkili servis olmadığı halde reklamlarında kendini yetkili servis gibi tanıttığı tespit edilen ya da haksız ticari uygulamada bulunan firmalar hakkında Reklam Kurulu tarafından kapsamlı inceleme yapıldığı ve yanıltıcı tanıtım yapanlar hakkında 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında idari para cezası uygulanabileceği bildirildi.
Şikayetler incelendiğinde, çoğunlukla hizmet alınan firmaların yetkili servis olmadığının görüldüğü belirtilen açıklamada, servis hizmeti alınan bazı firmaların, ürünü sebepsiz yere alıkoyma, orijinal olmayan parça montajı, gerçekte olmayan bir arızayı gerekçe göstererek fahiş miktarda para talebinde bulunma gibi mağduriyetlere sebep oldukları bildirildi. Açıklamada, “Tüketicilerin, ürünün kullanım, bakım ve onarımına ilişkin bilgiler için kullanma kılavuzlarından faydalanmaları veya firmaların internet sitelerini ziyaret etmeleri önem arz etmektedir” denildi.
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