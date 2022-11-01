Yanlış kumar oynadıklarını itiraf ettiler: 'Rus ayısı'ndan kaçarsanız 'Türk bozkurtu'yla tanışırsınız

ABD ve AB'nin enerji krizi konusunda yanlış kumar oynadığını, Türkiye'nin AB'nin enerji güvenliğinde kilit oyuncu haline geleceğini yazan Alman basını, 'Rus ayısı'ndan" kaçarsanız, 'Türk bozkurtu'yla tanışırsınız" yorumunda bulundu.

Alman basını, "Avrupa yakında Türkiye'nin lütfuna daha mı fazla bağımlı hale gelecek?" başlığıyla enerji krizindeki gelişmeleri ele aldı.

Türkiye'nin jeo-stratejik önemine vurgu yapılan analiz yazısında, "NATO'ya katılmanın çocuk oyuncağı olacağını düşünen Finli politikacılar için işler bekledikleri gibi gitmedi. Şimdi sabırsızlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in askeri ittifaka üyeliğini onaylamasını bekliyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin öneminin derinleşen enerji kriziyle boğuşan Avrupa için daha belirgin hale geldiği kaydedildi. Rusya ile ilişkilerin kesilmesinin birbiri ardına bir dizi talihsiz sonucu beraberinde getirdiğine işaret edilirken yazıda Avusturya eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'in sözlerine yer verildi: İster Karadeniz bölgesinden tahıl ihracatı, ister doğudaki üretici ülkelerden enerji tedariki olsun, tarihte sık sık olduğu gibi Boğaziçi ve Avrasya bağlantıları belirleyici bir jeopolitik rol oynuyor. Gerçek şu ki Türkiye, bugün Avrupa'nın güvenliği için çok önemli

Rusya ile Avrupa arasındaki enerji konusundaki iş birliğinin ABD tarafından kasıtlı olarak geriye itildiği vurgulanırken, Rusya ile Türkiye arasındaki ortaklığın daha fazla yoğunlaştığına işaret edildi.

Putin'in "Avrupa için Türkiye'de doğal gaz merkezi kurabiliriz" açıklamasına atıfta bulunan yazıda, Rusya'nın Türkiye'yi gaz tedariki için yeni bir ana rota haline getireceği kaydedildi.



Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı;

Rus doğal gazının Türkiye'den Avrupa başta olmak üzere üçüncü ülkelere arzı devam edecektir. Ayrıca, fiyatları belirlemek için Türkiye'de bir doğal gaz borsası kurulabilir. AB, siyasi nedenlerle Rus enerji kaynaklarını devre dışı bırakmak istese de bu, coğrafi açıdan zor bir projedir. Brüksel, ABD baskısı altında titrerken Türkiye tüketici boşluğunu doldurmaya hevesli olan ülkelerden biridir.

Türkiye AB'nin enerji güvenliğinde kilit bir oyuncu haline geleceği ifade edilirken, Ankara'nın kazanan AB'nin ise kaybeden taraf olacağı belirtildi.

AB'nin Rusya ile doğrudan iş birliğini terk ederek gelecekte enerji konularında Türkiye ile müzakere etmek zorunda kalacağının altı çizildi.

AB ve ABD'nin enerjide yanlış kumar oynadığını yazan Alman basını, "Çeşitli enerji projelerinin merkezi olarak Ankara, geçmişte Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalıştı ancak Brüksel bunu kabul etmeye istekli olmadı. Şimdi Türkiye, Avrasya'ya yönelecek ve yakında Şanghay İşbirliği Örgütüne üye olacak gibi görünüyor. AB, Amerikalılarla enerji pokerinde kumar oynadı ve zayıf kartları ellerinde tuttu. "'Rus ayısı'ndan kaçarsanız, 'Türk bozkurtu'yla tanışırsınız" değerlendirmesinde bulundu.