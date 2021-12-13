Yapı malzemeleri sektöründen ABD'de tanıtım atağı

AA 13 Aralık 2021 Pazartesi 11:58 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 11:59

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, yaptığı yazılı açıklamada, Türk yapı malzemeleri sektörünün 11 ayda ihracatta önemli bir başarı sergilediğini belirterek, yılı en iyi seviyede kapatacağını belirtti.

Cari fazla veren ve 200'den fazla ülkeye ürün satan yapı malzemeleri sektörünün üretim ve istihdam odaklı çalışmalara devam ettiğini kaydeden Urfalılar, ocak-kasım döneminde ihracatta en yüksek artışın yüzde 64,64 ile demir-çelik bazlı ürün grubunda görüldüğünü bildirdi.

Urfalılar, 11 ayda en fazla ihracatın 1,8 milyar dolarla Birleşik Krallık'a yapıldığını, onu İsrail ve Almanya'nın takip ettiğini aktardı.

Türk yapı malzemeleri sektörünün kasımda 2,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Urfalılar, "Sektör olarak aralık ayına da son derece yüksek ihracat rakamlarıyla girdik. Hedefimiz bu yılı en iyi seviyede kapatıp yeni yılda yeni hedeflere odaklanmak." ifadesini kullandı.

- FİZİKİ FUARLARA KATILIM BAŞLIYOR

Serdar Urfalılar, yapı malzemeleri sektörü olarak yeni dönemde fiziki fuarlara katılım sağlayacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Eylül ayında Dubai Big 5 fuarına katılarak dünyanın en prestijli fuarlarından birinde sektörümüzü temsil etme fırsatına sahip olduk. Daha sonra ekimde Libya Build, kasımda Batimatec Cezayir fuarlarında tanıtım gerçekleştirdik. 2022'de ise ABD'de düzenlenecek olan 4 fuara katılmayı planlıyoruz. Bunlar; ocakta World of Concrete, şubatta International Builders Show, martta New York Build ve nisanda Chicago Build. Yılın sonlarına doğru ise 2 adet milli katılım hedefliyoruz. Bunlar 3-6 Ekim'de Fransa'da Batimat Paris, 19-21 Ekim'de Meksika'da Expo Cihac fuarları. Ekim ayının sonunda ise ayrıca Almanya'da Bauma Fuarı'na katılmayı planlıyoruz."