Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılmasında ilk taksitin ödeme süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk taksidini ödemeyen mükelleflerin yapılandırması bozulacak.

İNDİRİM YAPILACAK

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 15 Ekim mesai bitimine kadar peşin ödenmesi halinde, hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarından yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak.