Yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak! Hem yöre hem ülke turizmine yeni bir kapı aralanacak

AA 13 Temmuz 2021 Salı 11:55 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 11:55

Hıdırnebi Yaylası üzerinde bulunan alanda 1950'li yıllarda Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince tamamen el emeğiyle yapılan 6 kilometrelik yol, zaman içinde bozularak etkinliğini yitirdi.

Yolun yeniden aktif hale gelmesi ve doğaseverlere hizmet vermesi amacıyla Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü, "Hıdırnebi Yaylası Ekoturizm Alanı Projesi"ni hazırladı.

Proje kapsamında söz konusu 6 kilometrelik yol revize edilerek güzergahta, doğal yapı bozulmadan, seyir terasları, üç tarafı açık ahşap yağmur barınakları, bitki toplama bahçeleri, çeşmeler, ahşap banklar, ahşap ve taş köprüler, yönlendirme tabelaları ve bilgilendirme panoları gibi birçok unsur yapılması planlanıyor.

Yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak projenin bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Trabzon Orman İşletme Müdürü Uğur Er, AA muhabirine, müdürlüklerinin ormancılık çalışmalarının yanında çevre ve kültür değerlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan, aynı zamanda yöre halkına da ekonomik girdi oluşturan turizm projeleriyle de ön plana çıktığını söyledi.

Hıdırnebi Yaylası çevresinde turizmin gün geçtikçe geliştiğine işaret eden Er, bölgenin son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldiğini aktardı.

Er, ormancılık çalışmaları açısından da önem teşkil eden Hıdırnebi Yaylası'nda sürdürülebilir turizm altyapısı oluşturmak, çevreyi korumak ve yerel halkın turizmden gelir elde etmesini sağlamak adına Orman Genel Müdürlüğünün ekoturizm faaliyetleri kapsamında "Hıdırnebi Yaylası Ekoturizm Alanı Projesi"ni hazırladıklarını anlattı.

Projenin şehirden 29 kilometre uzaklıkta, Kuruçam Mahallesi Hıdırnebi Yaylası sınırları içinde yer aldığını dile getiren Er, Trabzon turizminde yeni bir destinasyon merkezi oluşturacaklarını belirtti.

- ZİYARETÇİLER İÇİN BİTKİ TOPLAMA BAHÇELERİ

Er, projeyle vadiden Karadeniz'e uzanan güzelliklerin izlenebileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Doğankaya'dan sonra ikinci tırmanış parkuru olan Yalçınkaya'nın Hıdırnebi Ekoturizm Alanı üzerinde olması projenin cazibesini artıracak. Ayrıca yol güzergahı çevresinde doğal olarak bulunan orman gülü, böğürtlen, dağ çileği, likapa, limoni melisa, kekik gibi bitkilerle de oluşturulacak bitki toplama bahçeleri ziyaretçilere sunulacak. Projenin 2021 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Karadeniz'in ve ekoturizm yolunun keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistlerimizi bölgeye bekliyoruz."