Yapımını Türkler üstlendi! Komşu açılışını yaptı

Irak Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Basra'da bulunan Başbakan Sudani'nin bazı projelerin açılışını gerçekleştirdiği belirtildi.

Sudani bu kapsamda Acarsan Holding'e bağlı Universal Acarsan Şirketinin Basra'da yaptırdığı Es-Seyyab Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de açılışını gerçekleştirdi.



Başbakan Sudani, açılış sırasındaki konuşmasında, Seyyab Hastanesi'nin 6 katlı olduğunu ve içerisinde Dahiliye, Genel Cerrahi, Çocuk, Kadın Doğum ve Ortopedi bölümlerinin bulunduğunu aktardı.

Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin inşa maliyetinin 250 milyon dolar olduğu bilgisini paylaştı.



Sudani, ayrıca iklim değişikliği konulu panele de katılarak, "Hükümetimiz, iklim değişikliğinin önemini kavramış ve bunun ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini azaltmak için çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

Irak Başbakanı, yenilenebilir enerji sektörünün de ülkesinde geliştirilmesinin önemine değinerek, ülke genelinde başta hurma olmak üzere 5 milyon ağaç dikme projesinin başladığını sözlerine ekledi.

