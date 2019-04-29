Yarı zamanlı uzman pazarı 3 kat büyüyecek

Sanaluzman.com’un Kurucusu ve CEO’su Niyazi Bekiroğlu, şirketlerin son dönemde bu tür çalışmaya daha çok yöneldiğini ifade ederek, sadece küçük ve orta ölçekli değil büyük şirketlerin de bu çalışma sistemine dahil olmaya başladıklarını anlattı.

KADRO İSTEMEDİ

Onlar için özel bir bölüm oluşturacaklarını da anlatan Niyazi Bekiroğlu “Platformumuza bugüne kadar 4,2 milyon TL yatırım yapmış durumdayız. 2018 Aralık ayı itibariyle sitemiz üzerinden 262 bin 500 TL tutarında iş yapıldı. 2019 hedefimiz bu rakamı 3 katının üzerinde artırmak. Özel projelerini sistemimizdeki uzmanlara paylaştırarak projelerini tamamlayan kurumsal şirketler ile çalıştık. Bu alandaki ilgi de her geçen gün artıyor. Talepler o kadar çok ki şu sıralar büyük ölçekli şirketlere yönelik özel bir iş modeli projesi üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz daha çok kurumsal şirkete ulaşmak ” dedi. Sistemin 2012 yılında Kıbrıs’taki bir projede çalışacak uzman arayışıyla başladığını anlatan Niyazi Bekiroğlu “Güzel bir işbirliği oluştu. Hatta kendisine Kıbrıs’a yerleşip, bizim yanımızda çalışmasını dahi teklif ettik. Ancak uzmanımız freelance çalışma modelinden çok memnun olduğunu, bir yapı altında çalışmak istemediğini dile getirdi. Bu geri dönüş aslında Sanal Uzman’ın ilk kıvılcımları oldu” diye konuştu.