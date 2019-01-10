Yarından itibaren 522 milyon TL'lik buzağı destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalrından bazı satırbaşları:

"Buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdik. Birinci grupta, 263 bin 519 yetiştiricimizin, 320 milyon TL tutarındaki desteklemesini yarın saat 18:00 itibariyle ödüyoruz"

"Yarından itibaren başlayarak, toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize, 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız"

"Küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelini de artık, bakanlık olarak biz karşılayacağız"