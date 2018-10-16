Yaşa takılanlar siyasi ranta dönüşmemeli
Emeklilikte yaşan takılanların siyasi ranta dönüştürülmemesi gerektiğini söyleyen Başkan Erdoğan “Bu olursa bedeli ülkemize çok ağır olur” açıklamasını yaptı. Erdoğan ayrıca “Bu konuyu tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman açıktır” dedi.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son noktayı koydu. Erdoğan, AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin bu konuda hesapsız söylemlerini eleştiren Erdoğan, dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik uygulamasının olmadığını ifade etti.
EN İYİ YAŞ YİNE BİZDE
Erdoğan, “20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40’lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78’i geride bıraktı” açıklamasını yaptı. Erken emeklilik konusunu sosyal güvenlik sisteminde tasvip etmediklerini de söyleyen Erdoğan “Ama siyasette bu yol her zaman için açıktır” açıklamasını yaptı. 48 yaşında emekli olan bir kişinin bile yaklaşık 30 yıl sistemde kalacağına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. Bu rakam Avrupa ülkelerinde 65’tir. Emeklilerimiz konusunda en büyük hizmetleri yine biz getirdik. Biz göreve geldiğimizde bu ülkede 68 lira emekli maaşı vardı. Bugün asgari ücretin altında neredeyse emekli maaşı kalmadı. Nereden nereye... Tüm emeklilerimize ayrıca ramazan ve kurban bayramlarında biner lira ikramiye veriyoruz. Sağlık hizmetlerinde dünyada örneği olmayan bir şekilde sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında hiç kimseyi bırakmadık. Ülkemizin imkanları arttıkça tüm vatandaşlarımızla birlikte emeklilerimizin de durumlarını iyileştirmeyi sürdüreceğiz. Bir kesimi memnun etmek adına ülkenin tüm dengelerinin bozulmasına da gönlümüz rıza gösteremez. Kaldı ki bu adım ya da bu kampanya bir siyasi ranta dönüştürülmemelidir. Bu olursa bedeli ülkemize çok ağır olur.”
26 milyar TL yıllık maliyeti bulunuyor
“Sosyal Güvenlik Kurumunun hesaplamalarına göre emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren 6.3 milyon kişi bulunuyor” diyen Erdoğan şunları söyledi: “1 milyon kadarı devlet memuruyken kalanları hizmet akdiyle veya kendi hesabına çalışanlardan oluşuyor. Bunlardan 1.3 milyonu hemen emekli olabilecek durumda, kalanları da peyderpey emekliliğini talep edebilecektir. Bunun ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar lira, bu rakam toplamda 750 milyar lirayı buluyor. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde, böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı, diye milletime soruyorum.”
Yeni yönetim bütçesi bugün Meclis’e geliyor
İş başına gelir gelmez üç aşamalı bir çalışma başlattıklarını da aktaran Erdoğan, ilk olarak 100 günlük acil icraat programının hazırlandığını, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar ile 16 bakanlıkla 400 projeyi öncelikli programa dahil ettiklerini dile getirdi. Erdoğan “Son Bakanlar Kurulu toplantısında ilk 50 günün kapsamlı bir değerlendirmesini yaptık. Ardından önümüzdeki 3 yıllık dönemi kapsayan orta vadeli programı hazırladık. Bizi yıkmak için kurulan tuzakları, ufak tefek sendelemelerle atlatıp 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yürümeye devam ediyoruz. Yeni ekonomi programımızı dengeleme, disiplin, değişim temaları etrafında oluşturduk. Böylece hem bugüne kadarki kayıplarımızı telafi edecek hem de bundan sonraki muhtemel saldırılara karşı güçlü mukavemet sergileyecek önemli bir yaklaşım geliştirdiğimize inanıyorum” dedi. Erdoğan ayrıca, yeni yönetim sisteminin ilk bütçesinin hazırlıklarının da tamamlandığını belirterek, 2019 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi’ni de yarın TBMM’ye sunacaklarını söyledi.
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