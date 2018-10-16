Yaşa takılanlar siyasi ranta dönüşmemeli

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son noktayı koydu. Erdoğan, AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin bu konuda hesapsız söylemlerini eleştiren Erdoğan, dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik uygulamasının olmadığını ifade etti.

EN İYİ YAŞ YİNE BİZDE

Erdoğan, “20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40’lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78’i geride bıraktı” açıklamasını yaptı. Erken emeklilik konusunu sosyal güvenlik sisteminde tasvip etmediklerini de söyleyen Erdoğan “Ama siyasette bu yol her zaman için açıktır” açıklamasını yaptı. 48 yaşında emekli olan bir kişinin bile yaklaşık 30 yıl sistemde kalacağına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. Bu rakam Avrupa ülkelerinde 65’tir. Emeklilerimiz konusunda en büyük hizmetleri yine biz getirdik. Biz göreve geldiğimizde bu ülkede 68 lira emekli maaşı vardı. Bugün asgari ücretin altında neredeyse emekli maaşı kalmadı. Nereden nereye... Tüm emeklilerimize ayrıca ramazan ve kurban bayramlarında biner lira ikramiye veriyoruz. Sağlık hizmetlerinde dünyada örneği olmayan bir şekilde sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında hiç kimseyi bırakmadık. Ülkemizin imkanları arttıkça tüm vatandaşlarımızla birlikte emeklilerimizin de durumlarını iyileştirmeyi sürdüreceğiz. Bir kesimi memnun etmek adına ülkenin tüm dengelerinin bozulmasına da gönlümüz rıza gösteremez. Kaldı ki bu adım ya da bu kampanya bir siyasi ranta dönüştürülmemelidir. Bu olursa bedeli ülkemize çok ağır olur.”