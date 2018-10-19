Yaşlılık aylığı her ay zamlı olarak yapılacak

Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından 65 yaş aylığı altında maaş bağlanıyor. Maaşlar mart, haziran, eylül, aralık olmak üzere 3 ayda bir yatırılıyor. Daha önce 798 lira olarak ödenen 65 yaş aylığı torba yasayla bin 500 liraya çıkarılmıştı.

ARTIK HER AY ÖDENECEK

65 yaş aylığına 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere bir zam daha geldi. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 1 Temmuz itibarıyla 0.11794 oldu. Yani yüzde 8.65 oranında arttı. Buna göre yapılan hesaplamayla, yeni muhtaç yaşlı maaşı aylık 517 lira olacak. Yani 3 aylık tutar bin 551 liraya çıktı. 1 Eylül itibarıyla da bu maaş, her ay ödenmeye başlayacak.

ŞARTLAR NELER?

65 yaş aylığı alabilmek için yaş, gelir ve sosyal güvence olmak üzere 3 şart bulunuyor. Bu kapsamda ilk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkinci olarak hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması gerekiyor. Yani emekli olan, SGK’dan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar, 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor. ,

DAHA ÇOK KİŞİ YARARLANACAK

Gelir hesabında daha önceden hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş aylığı bağlanmasına yönelik düzenlemeyi değiştirdi. Artık 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisiyle eşinin geliri dikkate alınıyor. Bu yıl itibarıyla kişi başına düşen aylık gelir 484 liranın altında olanlara aylık bağlanacak. Başvuru kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılıyor. Başvuru bir ay içinde sonuçlandırılıyor.

(Güneş)