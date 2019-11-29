‘Yatırım gurusu’nun adresi Türkiye
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun aksine ünlü yatırımcı Mark Mobius, yatırım için Türkiye’yi adres gösterdi. “Geleceğiniz parlak” diyen Mobius yatırım için şirket aradığını duyurdu.
Uluslararası finans piyasalarının iki önemli ismi olan ve Türkiye’yi de yakından tanıyan Mobius Capital Partners kurucusu Mark Mobius ve Bluebay Varlık Yönetimi Kıdemli Stratejisti Tim Ash, 10’uncu Boğaziçi Zirvesi’nin ikinci gününde düzenlenen ‘Türkiye’deki Yatırım İklimi ve Yatırım Yönetiminin Geleceği’ başlıklı panelde buluştu. Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan’ın moderatörlüğündeki panelde konuşan ‘yatırım gurusu’ Mark Mobius, “Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok” deyip yabancı sermayeye ‘gelmeyin’ mesajı veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aksine Türkiye’yi yatırım için adres gösterdi. Mobius gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye’nin önemli fırsatlar barındırdığını belirterek pazarın çok hızlı ilerlediğini, bu ilerlemelerden dolayı Türkiye’nin geleceğinin çok aydınlık olacağını söyledi.
GÜVENLİK SORUNU YOK
Hali hazırda Türkiye’de 5 milyon dolar yatırımlarının bulunduğunu bildiren Mobius, şunları kaydetti: “Bir kaç şirketle de görüşmemiz devam ediyor çünkü yatırım yapmadan çok fazla araştırma yapmamız gerekiyor. Türkiye’deki teknoloji şirketleri ile ilgileniyoruz. Global ölçekte Türkiye’ye yatırım yapacak şirketlerin iyi araştırması ve Türkiye’deki insanları iyi anlaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de yatırım için herhangi bir güvenlik riski görmüyorum. Güvenlik problemleri her yerde olabilir, ABD’de bile vardır. Türkiye’de bu anlamda herhangi bir sıkıntı yok.”
Mark Mobius dünya ekonomisinde 2020 yılında herhangi bir resesyon beklemediğini dile getirdi.
TL geri dönecek
TL’nin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mobius, “TL’deki düşüşün hızlı olduğunu gördük hep beraber ama şu an şirketler Türkiye’ye geri dönüyor, hükümet bondları artışta, bu da TL’nin geri döneceğini gösterir” değerlendirmesinde bulundu. Mark Mobius Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin, “Böyle bir şey olsa çok iyi olur, bunu görmek isterim” dedi. Mark Mobius, altın fiyatlarına ilişkin öngörüsünde, uzun vadede altının artacağını, fiyatlardaki şu an ki etkilenmelerin kısa süreli olacağını bildirdi.
Ash: Çok hızlı toparlandınız
Boğaziçi Zirvesi’nde konuşan Bluebay Varlık Yönetimi Kıdemli Stratejisti Tim Ash “Türkiye ekonomisinde ciddi düzenlemeler yapıldı. Ekonomide önemli bir toparlanma yaşandı. Ekonomideki durağanlık çok sığ kaldı ve kısa zamanda toparlanma yaşandı. Para politikası makro düzeyde ciddi yönetildi. Gıda fiyatlarının yönetilmesi yine makro düzeyde iyiydi. Lira stabilize edildi ve para biriminde denge sağlandı. Piyasalar stabilize edildi ve toparlanma zemini sağlandı” dedi. ‘Türkiye’nin öyküsünü satın almak istiyoruz’ diyen Ash, şöyle devam etti: “Geçen sene Türkiye’nin yaşadığı zor dönemde herkes bir anda Türkiye uzmanı oldu. Twitter’a baktığımızda Türkiye başarısız olacaktı, bankalar zor duruma düşecekti. Ama aradan 1.5 yıl geçti ve kurlar geriledi, bankalar da kötü duruma düşmedi. Ekonominin esnekliği ve direnci çok kayda değer.”
‘Mikro Girişimci Hesabı’ önerisi
Boğaziçi Zirvesi’nde konuşan Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, ‘Mikro Girişimci Vadesiz Mevduat Hesabı’ önerdi. Aksu “”Tek kuruş kamu kaynağı, bağış veya kredi kullanılmadan 2030 yılına kadar ‘ olmadığı dünyanın ilk ülkesi Türkiye’ hedefini gerçekleştirecek şekilde, faizsiz olarak 81 ilde yaklaşık 4 milyon haneyi kapsayacak mikro finans uygulaması yapılmalı” dedi.
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