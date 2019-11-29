‘Yatırım gurusu’nun adresi Türkiye

Uluslararası finans piyasalarının iki önemli ismi olan ve Türkiye’yi de yakından tanıyan Mobius Capital Partners kurucusu Mark Mobius ve Bluebay Varlık Yönetimi Kıdemli Stratejisti Tim Ash, 10’uncu Boğaziçi Zirvesi’nin ikinci gününde düzenlenen ‘Türkiye’deki Yatırım İklimi ve Yatırım Yönetiminin Geleceği’ başlıklı panelde buluştu. Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan’ın moderatörlüğündeki panelde konuşan ‘yatırım gurusu’ Mark Mobius, “Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok” deyip yabancı sermayeye ‘gelmeyin’ mesajı veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aksine Türkiye’yi yatırım için adres gösterdi. Mobius gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye’nin önemli fırsatlar barındırdığını belirterek pazarın çok hızlı ilerlediğini, bu ilerlemelerden dolayı Türkiye’nin geleceğinin çok aydınlık olacağını söyledi.

GÜVENLİK SORUNU YOK

Hali hazırda Türkiye’de 5 milyon dolar yatırımlarının bulunduğunu bildiren Mobius, şunları kaydetti: “Bir kaç şirketle de görüşmemiz devam ediyor çünkü yatırım yapmadan çok fazla araştırma yapmamız gerekiyor. Türkiye’deki teknoloji şirketleri ile ilgileniyoruz. Global ölçekte Türkiye’ye yatırım yapacak şirketlerin iyi araştırması ve Türkiye’deki insanları iyi anlaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de yatırım için herhangi bir güvenlik riski görmüyorum. Güvenlik problemleri her yerde olabilir, ABD’de bile vardır. Türkiye’de bu anlamda herhangi bir sıkıntı yok.”

Mark Mobius dünya ekonomisinde 2020 yılında herhangi bir resesyon beklemediğini dile getirdi.