Yatırım liginde büyük sıçrama
Barış Pınarı Harekatı’yla sahada ve masada istediğini alan Türkiye, ekonomide de hak ettiği yere ulaşıyor. ‘Sıfırcı hocalar’ın halen ‘yatırım yapılamaz’ ülke statüsünde tuttuğu Türkiye, Dünya Bankası’nın ‘İş Yapma kolaylığı Ligi’nde 10 basamak birden yükseldi.
Sıfırcı hoca olarak tabir edilen kredi derecendirme kuruluşlarının halen ‘yatırım yapılamaz’ ülke statüsünde tuttuğu Türkiye, yatırımcıların dikkatle izlediği Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde (Doing Business 2020) 10 sıra yükselerek, 33’üncü sıraya yerleşti. Önceki yıl 60. sıradan 43. sıraya yükselerek en fazla reform yapan ülkeler arasında yer alan Türkiye, böylece iki yılda 27 basamaklık sıçramayla büyük bir başarıya imza atmış oldu. Geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde gerçekleştirilen ‘İş Yapma Kolaylığı’ çalışmaları kapsamında birçok reform hayata geçirilmişti. Şirket kuruluşlarında tek pencere uygulaması, tapu süreçlerinin elektronik ortama taşınması, tapu kayıtlarının kalitesinin artırılması ve harcının düşürülmesi, yatırım mallarında KDV istisnası, dış ticaret maliyetlerinin azaltılması reformları Türkiye’nin üst sıralara çıkmasını sağladı.
SALDIRILARA RAĞMEN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sahada ve masada arka arkaya elde edilen başarıların ardından ekonomi alanında da Türkiye adına önemli bir kazanım sağladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uygulanan kapsamlı ve hedef odaklı ekonomi politikalarının meyvelerini verdiğine dikkati çeken Oktay, manipülasyon girişimleri ve ekonomik saldırılara rağmen Türkiye ekonomisinin sahip olduğu potansiyel ve donanımla uluslararası alanda başarılarına bir yenisini daha eklediğini vurguladı.
Fuat Oktay “Türkiye’nin son 2 yılda gösterdiği 27 basamaklık ilerleme son derece olumlu bir gelişmedir” dedi.
REFORMLARA DEVAM
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz iş yapma kolaylığı reform çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB’u tebrik ediyorum. Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye’nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız” dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yaşanan gelişme üzerine yaptığı açıklamada “Yakaladığımız bu ivmeyle gelecek raporda ilk 20 ülke arasında yer alma hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.
OKTAY: HEDEFİMİZ İLK 20
Fuat Oktay “Türkiye bu ilerleme ile Doing Business sıralamasında G20 ülkeleri arasında 11’inci sırada yerini almıştır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, 33’üncü sıra da bizim için asla ve asla yeterli değildir. Israrla endekste daha üst basamaklara yükselmeyi, öncelikli olarak ilk 20’ye girmeyi hedefliyoruz. Gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcıların Türkiye’ye daha çok doğrudan yatırım yapması ve KOBİ’lerin daha da kolay iş yapmalarını sağlamak için çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ara vermeden sürdüreceğiz” dedi. Oktay, yaptıkları çalışmalarla bu sonucun elde edilmesine katkı sağlayan başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne, TOBB’a, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ile eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’a teşekkür etti.
15 yılda 60 sıra yükseldik
Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde Türkiye 206 yılında 93’üncü sırada bulunuyordu. Son tabloda 33. sıraya çıkan Türkiye 15 yılda 60 basamak yükselmiş oldu. Dünya Bankası tarafından 2004’ten bu yana her yıl düzenli olarak hazırlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi, üye ülkelerde yatırım ortamını etkileyen iş düzenlemelerini analiz ediyor. Analiz kapsamında, ‘iş kurma’, ‘işçi alımı’, ‘yer temini’, ‘finansmana erişim’, ‘gündelik faaliyetlere ilişkin ödemeler’ ve ‘güvenli bir iş ortamında faaliyet gösterme’ ana konu başlıkları altındaki çok sayıda göstergeyi inceleniyor. Bu işlemler sonucunda her bir ülke için sıfırdan 100’e kadar bir puan belirleniyor. Sıfır en kötü performansa, 100 ise en iyi performansa işaret ediyor.
Yatırımcı için kuvvetli bir referans
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen reformların neticesinin alınmasından mutlu olduğunu belirterek, sonuçların yabancı yatırımcılar için kuvvetli bir referans noktası olabileceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Uzun yıllardır 60 ila 70’inci sıra arasında yer aldığımız bir listede Türkiye’nin reformlar gerçekleştirerek 33. sıraya yükselmesi bizi mutlu etti. Birçok alanda reformlar yapıldı, yapılıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gelen bu atılım, Türkiye’nin yatırımları ve istihdamı artırmak için ihtiyaç duyduğu reformları yaptığına ve yapmaya devam edeceğine dair bir göstergedir” dedi.
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