Yatırım liginde büyük sıçrama

Sıfırcı hoca olarak tabir edilen kredi derecendirme kuruluşlarının halen ‘yatırım yapılamaz’ ülke statüsünde tuttuğu Türkiye, yatırımcıların dikkatle izlediği Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde (Doing Business 2020) 10 sıra yükselerek, 33’üncü sıraya yerleşti. Önceki yıl 60. sıradan 43. sıraya yükselerek en fazla reform yapan ülkeler arasında yer alan Türkiye, böylece iki yılda 27 basamaklık sıçramayla büyük bir başarıya imza atmış oldu. Geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde gerçekleştirilen ‘İş Yapma Kolaylığı’ çalışmaları kapsamında birçok reform hayata geçirilmişti. Şirket kuruluşlarında tek pencere uygulaması, tapu süreçlerinin elektronik ortama taşınması, tapu kayıtlarının kalitesinin artırılması ve harcının düşürülmesi, yatırım mallarında KDV istisnası, dış ticaret maliyetlerinin azaltılması reformları Türkiye’nin üst sıralara çıkmasını sağladı.

SALDIRILARA RAĞMEN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sahada ve masada arka arkaya elde edilen başarıların ardından ekonomi alanında da Türkiye adına önemli bir kazanım sağladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uygulanan kapsamlı ve hedef odaklı ekonomi politikalarının meyvelerini verdiğine dikkati çeken Oktay, manipülasyon girişimleri ve ekonomik saldırılara rağmen Türkiye ekonomisinin sahip olduğu potansiyel ve donanımla uluslararası alanda başarılarına bir yenisini daha eklediğini vurguladı.

Fuat Oktay “Türkiye’nin son 2 yılda gösterdiği 27 basamaklık ilerleme son derece olumlu bir gelişmedir” dedi.

REFORMLARA DEVAM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz iş yapma kolaylığı reform çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB’u tebrik ediyorum. Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye’nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yaşanan gelişme üzerine yaptığı açıklamada “Yakaladığımız bu ivmeyle gelecek raporda ilk 20 ülke arasında yer alma hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

OKTAY: HEDEFİMİZ İLK 20