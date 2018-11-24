Yatırım yapmak isteyene kapımız açık

Zirvenin akşam yemeğinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uçtan Uca Yerlileşme Programıyla ithalat bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini söyledi. “Bu yeni politikayla üretici ve tüketici arasında yeni bir iş birliği modeliyle hedef ürünlerde ithal ikamesini gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki adım bu ürünlerin ihraç edilmesi olacak. Uçtan Uca Yerlileşme Programı tüm yabancı yatırımcılara açık olacak” diyen Bakan Varank, şu mesajları verdi:

Türkiye zor bir ağustos ayını geride bıraktı. Dış şoklar nedeniyle döviz kurunda dalgalanmalar yaşandı. Attığımız adımlar işe yaradı ve piyasa güveni yeniden sağlandı.

Sanayiyi güçlendirmek ve sanayimizi her türlü şoka dayanıklı hale getirmek için çalışıyoruz. Yatırımcılar için sağlam, güvenilir ve sağlıklı bir iş ortamı yaratıyoruz.

Şirketlerimizin Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ediyoruz. Ekonomimizin omurgasını oluşturan KOBİ’leri, üretkenlik ve verimliliklerini artırmak için destekliyoruz.

Türkiye ekonomisi 16 yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Ancak, bu bizim için yeterli değil, ulaşmak istediğimiz somut ve iddialı hedeflerimiz var.

Hedefe giden yolda yüksek katma değerli üretim temel belirleyici olacak. Üretimde yapısal dönüşümü yerlileşme, ileri teknoloji ve markalaşma temelleri üzerinde gerçekleştireceğiz.

Hükümet olarak bürokrasiyi azaltmak ve yatırımcılarımızın hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için kapsamlı yatırım teşvik programları sunuyoruz.

(Asya-Pasifik bölgesindeki yatırımcılara seslendi.) Gelin birlikte üretken yatırımlar yapalım. Ortak sorunlarımıza ortak çözümler bulalım. Kapımız Türkiye’de yatırım ve üretim yapan herkese her zaman açıktır.