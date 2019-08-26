Yatırımcı dostu birimler geliyor
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, her bakanlığa yatırımlarla ilgilenecek özel birimler kurulacağını söyledi. Ermut “Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat işlemleri hızlı şekilde bitirilecek. Yatırımcının maliyetlerini artıran süreçlerin önüne geçilecek” dedi.
Hükümet, yerli ve yabancı yatırımların önünü açacak ve bürokrasiyi azaltacak yeni projeler üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, her bakanlıkta yatırımcı dostu birimlerin kurulacağını söyledi. Ermut, bu konuda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile çalıştıklarına işaret ederek, taslağın belli bir aşamaya geldiğini, ilgili kamu ve özel kesim paydaşlarının da görüşlerini alarak gelecek aylarda buna son halini vereceklerini dile getirdi.
MALİYETLER AZALACAK
Mevzuat çalışmasının yatırım ortamı için kritik önem taşıdığını ve 11’inci Kalkınma Planı’nda da bu çalışmaların yansımaları olduğunu vurgulayan Ermut, “Bu çalışmayla yatırımların korunması ve bürokratik süreçlerdeki öngörülebilirlik adına çok önemli düzenlemeler getirilmesini öngörüyoruz. Burada hem özel sektör yatırımlarının korunmasına yönelik ilkesel hükümler getirmeyi hem de bürokratik süreçlerin öngörülebilirliğinin artırılması için çeşitli tedbirler almayı hedefliyoruz. Yatırımcıların muhatap olduğu tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak ‘yatırım koordinasyon birimleri’ oluşturulacak” diye konuştu. Ermut, yatırımcıların tüm sorunlarına çözüm bulacaklarını belirterek “Bir yatırımcının bir bakanlıkta işi varsa bu birimler yatırımcımızın elinden tutacak, işlemini kolayca ve hızlıca halletmesini sağlayacak. Örneğin, yatırımcının bir izin veya lisansı hangi kurumdan, ne kadar sürede alacağı kamu kurumlarınca açıkça beyan edilecek. Bu sürelerin dışına çıkılamayacak. Öngörülenden çok daha uzun süren, yatırımcının maliyetlerini artıran süreçlerin önüne geçilecek” değerlendirmesinde bulundu.
DÜNYA İNCELENDİ
Ermut, yatırımları ilgilendiren mevzuat değişikliklerinde düzenleyici etki analizi ve standart maliyet modeli gibi uygulamalara da gidileceği bilgisini vererek, tüm mevzuat değişikliklerinin yatırımcıya maliyeti göz önünde bulundurularak yapılacağını, aynı zamanda yatırımlara ilişkin mevzuat değişikliklerinde özel sektörün katılımının da artırılacağını bildirdi.
EN ÇOK iHTiYAÇ DUYULAN ALANLARA ÖNCELiK VERiLECEK
Yatırım Ofisinin radarına giren nitelikli yatırımların kamu kurumlarındaki tüm başvurularının doğrudan Ofis tarafından takip edileceği yeni bir sistemin de kurgulandığını dile getiren Ermut, “Yatırım takip modelimizi oluştururken ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardaki yatırımlara öncelik tanıyacağız. Bunun için belli başlı kriterler belirleyeceğiz. Bu kriterleri taşıyan yatırımcılar ‘Yatırım Ofisi Destekli Proje’ niteliği kazanacak. Bu projeler için ofisimiz yetkilendirilerek ‘tek durak ofis’ mantığıyla tüm işlemlerini takip edecek. Aslında biz zaten bunu yıllardır uyguluyoruz fakat burada amacımız mevzuattan da yetki alarak ‘Yatırım Ofisi destekli projelere’ dair tüm işlemlerin öncelikli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi” dedi.
Teknolojik yatırımları teşvk ediyoruz
Yabancı yatırımcıların teknoloji yoğun alanlardaki yatırımlarının bu yıl da devam ettiğine dikkati çeken Ermut, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Almanya’da özellikle teknoloji odaklı şirketlerle görüşüp ülkemizde yatırıma davet ediyoruz. 2019 yılında yine Alman şirketler katma değerli yatırımlarıyla ülkemizde birçok projeye imza atmaya devam ediyor. Özellikle ön planda olan yatırımlardan biri Mercedes Benz’in 1.2 milyar lira tutarındaki modernizasyon yatırımı. Bunun dışında Almanya’dan ilaç sektöründe ve yine birçok sektörde teknoloji yoğun yatırımlar devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, otomotivin belli alt sektörleri, ilaç, kimya, petrokimya, havacılık ve bilgi teknolojileri alanlarında Ar-Ge yoğun ve yenilikçi yatırımlar çektiğine işaret eden Ermut, birçok küresel şirketin Türkiye’de önemli Ar-Ge merkezleri kurduğunu ve bunların önemli projelere imza attıklarını dile getirdi. Ermut, “2018 başı itibarıyla 118 olan uluslararası şirketlerin Ar-Ge merkezi sayısı, bugün itibarıyla 170’e ulaşmış bulunuyor” diye konuştu.
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