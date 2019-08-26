Yatırımcı dostu birimler geliyor   

Hükümet, yerli ve yabancı yatırımların önünü açacak ve bürokrasiyi azaltacak yeni projeler üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, her bakanlıkta yatırımcı dostu birimlerin kurulacağını söyledi. Ermut, bu konuda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile çalıştıklarına işaret ederek, taslağın belli bir aşamaya geldiğini, ilgili kamu ve özel kesim paydaşlarının da görüşlerini alarak gelecek aylarda buna son halini vereceklerini dile getirdi.

MALİYETLER AZALACAK

Mevzuat çalışmasının yatırım ortamı için kritik önem taşıdığını ve 11’inci Kalkınma Planı’nda da bu çalışmaların yansımaları olduğunu vurgulayan Ermut, “Bu çalışmayla yatırımların korunması ve bürokratik süreçlerdeki öngörülebilirlik adına çok önemli düzenlemeler getirilmesini öngörüyoruz. Burada hem özel sektör yatırımlarının korunmasına yönelik ilkesel hükümler getirmeyi hem de bürokratik süreçlerin öngörülebilirliğinin artırılması için çeşitli tedbirler almayı hedefliyoruz. Yatırımcıların muhatap olduğu tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak ‘yatırım koordinasyon birimleri’ oluşturulacak” diye konuştu. Ermut, yatırımcıların tüm sorunlarına çözüm bulacaklarını belirterek “Bir yatırımcının bir bakanlıkta işi varsa bu birimler yatırımcımızın elinden tutacak, işlemini kolayca ve hızlıca halletmesini sağlayacak. Örneğin, yatırımcının bir izin veya lisansı hangi kurumdan, ne kadar sürede alacağı kamu kurumlarınca açıkça beyan edilecek. Bu sürelerin dışına çıkılamayacak. Öngörülenden çok daha uzun süren, yatırımcının maliyetlerini artıran süreçlerin önüne geçilecek” değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA İNCELENDİ

Ermut, yatırımları ilgilendiren mevzuat değişikliklerinde düzenleyici etki analizi ve standart maliyet modeli gibi uygulamalara da gidileceği bilgisini vererek, tüm mevzuat değişikliklerinin yatırımcıya maliyeti göz önünde bulundurularak yapılacağını, aynı zamanda yatırımlara ilişkin mevzuat değişikliklerinde özel sektörün katılımının da artırılacağını bildirdi.