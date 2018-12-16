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Yatırımcılar, Hazine'nin altın ve döviz tahvili ihracına odaklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, belirlenen bankalar aracılığıyla yarından itibaren altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleriyle euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına başlanacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya  göre, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve  yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık'ta talep toplama  yöntemiyle euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek.  Senetler, 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.
 
Söz konusu devlet tahvilleri, 1 yıl (364 gün) vadeli ve 6 ayda (182  gün) bir kupon ödemeli olarak ihraç edilecek. Euro cinsi devlet tahvilinin 6  aylık kupon oranı yüzde 1,25, yıllık getiri oranı yüzde 2,50 olarak  belirlenirken, dolar cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 2, yıllık  getiri oranı ise yüzde 4 olacak.
 
Euro ve dolar cinsi devlet tahvilleri, bireysel yatırımcılara  satılacak. Senetler için talep toplama işlemleriyle senetlerin ihracı, kupon  ödemeleri ve itfası Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası,  Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Yapı  ve Kredi Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.
 
Euro ve dolar cinsinden ihraç edilecek senetler için asgari talep  tutarı 10 bin euro/dolar olacak. Senetler bin euro/dolar ve katları şeklinde  ihraç edilecek. Senetler yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faiz  getirisi üzerinden bin euro/dolar ve katları olacak şekilde sadece senetlerin  satın alındığı aracı bankalara satılabilecek. Euro ve dolar cinsi devlet  tahvilleri mevcut vergi mevzuatına tabi olarak Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili  maddesi uyarınca vergilendirilecek.
 
ALTIN TAHVİLİ İHRACI BAŞLIYOR 
Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yarın itibarıyla Türkiye  genelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep  toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecek.
 
Söz konusu senetler için talep toplama işlemleriyle senetlerin ihracı,  kupon/kira ve anapara ödemeleri ve senetlerin vadeden önce satış işlemleri Ziraat  Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım  Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası (6.etaptan itibaren talep toplamaya  başlayacak) aracılığıyla gerçekleştirilecek.
 
Senetler 2 yıl (728 gün) vadeli olacak, ilgili etaba ilişkin talep  toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına  aktarılacak, yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1,2  (yıllık yüzde 2,4) getiri sağlayacak. Getiriler yatırımcıların hesaplarına Türk  lirası cinsinden ödenecek.
 
Yatırımcıların vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın  veya darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep  etmeleri durumunda söz konusu taleplerini belirlenen ve her bir etap için geçerli  olan fiziki altın talep etme dönemlerinde aracı bankalarına başvurarak iletmeleri  gerekecek. Söz konusu tarihler arasında fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların  anaparaları vade sonunda, banka hesaplarına gram altın olarak hesaben  ödenecek.

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