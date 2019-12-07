'Yatırımcıya yeni kolaylıklar yolda'

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkalığında toplandı. Oktay toplantı öncesi yaptığı açıklamada inşaat izinlerinin kolaylaştırılması ve kısmi rehin uygulamasının başlatılması gibi yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi. Oktay, İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda 10 konu başlığının yer aldığını, 9 başlığa ilişkin eylem maddelerinin hazırlandığını kaydetti.

NELER YAPILACAK

Bu alanlardan özellikle şirket tasfiyesi, vergi ödeme, inşaat izinleri, kredi temini alanlarında iyileşme imkanının olduğunu vurgulayan Oktay şunları söyledi: “Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını inşallah önümüzdeki dönemde göreceğiz. Burada ciddi iyileşme olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında konkordatoyu daha da iyileştirmek için birkaç madde önerisi daha var. Vergi ödeme alanında son 2 yılda edinilen kazanımları korumak elzemdir. İnşaat izinleri alanında iki senede mesafe kat edildi ancak hala tamamlayamadığımız birkaç eylem daha var. İnşaat izin süreçlerinde prosedürleri azaltıp, bilgi işlem altyapısını daha etkin kullanıp belediyelerde uygulamasını yaygınlaştırmamız gerekmektedir. Kredi temini başlığında kısmi rehin uygulamasının getirilmesi ve şirket taşınırlarına ilişkin bakanlıklarımızdaki sicil veri tabanlarının uyumlaştırılması gibi yapacağımız birtakım iyileştirmeler bulunmaktadır. Şimdi bizlerin üzerine düşen ise bu eylemlerin sıkı bir şekilde takibini yapmaktır. Bazı eylem maddeleri, kanun değişikliği gerektirmektedir. İdari düzenleme, uygulamanın yaygınlaştırılması gibi eylem maddelerinin de bakanlarımızın daima gündeminde olması gerekmektedir” dedi.

HEDEF YÜKSELMEK

Oktay “Her fırsatta bu işlerin takibini ve uygulamaların vatandaşlarımıza ve şirketlerimize ulaştığından emin olmak zorundayız. Bu konuda siz değerli Bakanlarımızın ve YÖİKK üyesi sivil toplum kuruluşları başkanlarımızın desteklerini bekliyoruz. İnşallah sizlerin de desteği ile İş Yapma Kolaylığı 2021 Raporu’nda Türkiye’yi hak ettiği yere, daha da yukarılara taşıyacağız” diye konuştu. Oktay’ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.