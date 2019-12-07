'Yatırımcıya yeni kolaylıklar yolda'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın başkanlık ettiği Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu inşaat izinlerinin kolaylaştırılması ve kısmi rehin uygulamasının başlatılması gibi yeni düzenlemeleri görüştü.
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkalığında toplandı. Oktay toplantı öncesi yaptığı açıklamada inşaat izinlerinin kolaylaştırılması ve kısmi rehin uygulamasının başlatılması gibi yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi. Oktay, İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda 10 konu başlığının yer aldığını, 9 başlığa ilişkin eylem maddelerinin hazırlandığını kaydetti.
NELER YAPILACAK
Bu alanlardan özellikle şirket tasfiyesi, vergi ödeme, inşaat izinleri, kredi temini alanlarında iyileşme imkanının olduğunu vurgulayan Oktay şunları söyledi: “Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını inşallah önümüzdeki dönemde göreceğiz. Burada ciddi iyileşme olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında konkordatoyu daha da iyileştirmek için birkaç madde önerisi daha var. Vergi ödeme alanında son 2 yılda edinilen kazanımları korumak elzemdir. İnşaat izinleri alanında iki senede mesafe kat edildi ancak hala tamamlayamadığımız birkaç eylem daha var. İnşaat izin süreçlerinde prosedürleri azaltıp, bilgi işlem altyapısını daha etkin kullanıp belediyelerde uygulamasını yaygınlaştırmamız gerekmektedir. Kredi temini başlığında kısmi rehin uygulamasının getirilmesi ve şirket taşınırlarına ilişkin bakanlıklarımızdaki sicil veri tabanlarının uyumlaştırılması gibi yapacağımız birtakım iyileştirmeler bulunmaktadır. Şimdi bizlerin üzerine düşen ise bu eylemlerin sıkı bir şekilde takibini yapmaktır. Bazı eylem maddeleri, kanun değişikliği gerektirmektedir. İdari düzenleme, uygulamanın yaygınlaştırılması gibi eylem maddelerinin de bakanlarımızın daima gündeminde olması gerekmektedir” dedi.
HEDEF YÜKSELMEK
Oktay “Her fırsatta bu işlerin takibini ve uygulamaların vatandaşlarımıza ve şirketlerimize ulaştığından emin olmak zorundayız. Bu konuda siz değerli Bakanlarımızın ve YÖİKK üyesi sivil toplum kuruluşları başkanlarımızın desteklerini bekliyoruz. İnşallah sizlerin de desteği ile İş Yapma Kolaylığı 2021 Raporu’nda Türkiye’yi hak ettiği yere, daha da yukarılara taşıyacağız” diye konuştu. Oktay’ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.
İki yılda 27 basamaklık sıçrama
Türkiye’nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde geçtiğimiz yıl 60’ıncı sıradan 43’üncü sıraya yükselerek en fazla ve etkili reformları yapan ülkeler arasına girdiğini, bu sene de 10 basamak birden atlayarak 33’üncü sıraya yükseldiğini hatırlatan Oktay, şunları söyledi: “G-20 ülkeleri arasında da 11. sırada yer alarak iyi bir konuma ulaştı. İki yılda 27 basamaklık sıçrama ile büyük bir başarıya imza atılmış oldu. Bu başarıda emeği geçen herkese öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte daha önce açıklamalarda da belirttiğimiz üzere bu başarı bizim için yeterli değil. Biz, ülkemizi ilk 20’de görmek istiyoruz. Bu çerçevede iki senede elde ettiğimiz bu başarıyı önümüzdeki sene de sürdürmek durumundayız. Ancak, biliyorsunuz zirveye yaklaştıkça köklü reformları hayata geçirerek endekste daha da yükselmeye devam edeceğiz. “
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