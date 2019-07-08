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'Yavuz' Karpaz açıklarına ulaştı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un, Karpaz'daki Zafer Burnu'nun güneyine ulaştığı bildirildi.

  • AA
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Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO'nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, Karpaz açıklarına ulaştı.

Gebze'den 20 Haziran'da düzenlenen törenin ardından yola çıkan Yavuz, gerekli ikmal ve kontrollerin yapılmasının ardından bir süredir bekletildiği Mersin-Taşucu'ndan yola çıkmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, haftasonu yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin, bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) alınan ruhsat bölgesinde, Karpaz'da ilk sondajına başlayacağını açıklamıştı.

Daha önceden o bölgede sismik çalışmalar ve araştırmalar yapıldığını hatırlatan Dönmez, uzmanların analizlerin sonucuna göre bu lokasyona karar verdiğini vurgulayarak, "Yeri delmeden, sondajı bitirmeden bir şey söylemek için erken. Ümit ediyoruz ki, sondajımızda istediğimiz verilere ve kaynağa ulaşırız." ifadelerini kullanmıştı.

- YAVUZ SONDAJ GEMİSİ

Türk sondaj gemisi Yavuz'da spor ve sinema salonuyla dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini hastane de yer alıyor.

Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da görevli Türk personel, genellikle 21 günlük çalışmanın ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.

Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel yakıtlı jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un, 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi mevcut.

Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

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