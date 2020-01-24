24.01.2020 12:07 - Güncelleme: 24.01.2020 12:07

2000/1 askerlik yerleri MSB tarafından askere gidecek olan adaylara duyuruldu. Askerlik yerlerinin açıklanması ile birlikte astsubay ve yedek astsubay hakkında araştırmalar hız kazandı. Yedek astsubay maaşları 2020 ne kadar oldu? Yedek astsubay nedir, ne iş yapar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Meslek yüksek okulunda 2 yıl boyunca eğitim alan ve başarıyla okullarından mezun olan astsubaylar ülkenin dört bir noktasındaki askeri birliklerde göreve başlar.

YEDEK ASTSUBAY MAAŞLARI 2020 NE KADAR OLDU?

Astsubay maaşları 2020 6 bin TL civarındadır. Bu miktar görev yaptıkları bölgeye, birliğe, operasyon sayısına, sigorta ve BES kesintisine, evli olup olmadığına, çocuk sahibi olup olmadığına, derece ve kıdemine, rütbesine göre değişiklik gösterebiliyor.

Meslek Yüksek Okullarından yeni mezun olan, astsubay rütbesi ile göreve başlayan yeni mezun personeller 2020 yılında ne kadar maaş alacaklarını merak etmektedir. Astsubay çavuş rütbesiyle mesleğe yeni başlayan astsubay maaşı 2020 5 bin 500 TL civarındadır. Ancak bu miktar kıdem ve rütbe artışına bağlı olarak zaman içinde yükselecektir.

YEDEK ASTSUBAY NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Astsubay: Hususi kanununa göre Silahlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbeyi haiz olan askerdir.

ASKERLİKTE YENİ DÖNEM NASIL OLDU?

Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Kanun, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle TSK'ye çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas ve usuller düzenleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılın 1 Ocak'ından başlayıp, 41 yaşına girilen yılın 1 Ocak gününde sona erecek.

Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak.

Yedek astsubay aday adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.