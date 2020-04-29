Yeni 10 TL banknotlar tedavüle giriyor! Yeni 10 TL'ler nasıl? 10 TL banknotlar ne zaman çıkacak?

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:22 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 17:22

Yeni 10 TL'ler nasıl olacak, 10 TL banknotlar ne zaman çıkacak? Soruları internet üzerinden araştırılırken herkesin merakla beklediği banknotların nasıl olacağı ile ilgili detaylar da paylaşıldı. Peki, Yeni 10 TL'ler nasıl? Yeni 10 TL banknotlar ne zaman çıkacak? Yeni 10 TL'ler ne zaman tedavüle girecek? 10 TL banknotların basılacağı ile ilgili açıklamalar yapılırken öte yandan yeni banknotların görüntüsü oldukça edildi. Peki, yeni 10 TL'ler nasıl? İşte detaylar…

TCMB tarafından gelen son dakika açıklaması ile beraber 1211 sayılı kanun yetkisine dayanarak 4. Tertip yeni 10 TL banknotların basılacağı bildirildi. Mayıs ayında belirtilen tarihte piyasadaki yerini almış olacak bu yeni tip paraların görüntüsü vatandaşlar tarafından merak edilirken halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu banknotlara kıyasla IV. tertip banknotlardaki imzaların TCMB Başkanı Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği açıklandı. Peki, Yeni 10 TL nasıl görünüyor? Yeni 10 TL banknotlar ne zaman çıkacak, kullanılmaya başlanacak? İşte detaylar…

YENİ 10 TL BANKNOTLAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Merkez Bankası, 1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu 4. tertip 10 TL banknotlar 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle gireceğini açıkladı.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 10 lira banknotlara kıyasla IV. tertip 10 lira banknotlardaki imzaların TCMB Başkanı Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği aktarılan açıklamada, söz konusu banknotların üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, I., II., III. ve IV. tertip banknotların birlikte tedavül edeceği, IV. tertip 100 lira banknotlara ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağı bildirildi.