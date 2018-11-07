Yeni 2019 memur emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayı SGK Bağkur emeklisi enflasyon zam farkı kaç lira artış olacak? 2019 Ocak memur ve emekli zammı yüzde kaç? Enflasyon zam farkı emekli memur maaşları nasıl hesaplanıyor? En düşük memur maaşı ve emekli maaşı ne kadar olur? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Maaşlara yüzde 4 zam yapılacak. Enflasyon farkı ödenecek. Devletin vatandaşa her yıl başında uygulayacağı otomatik zamlar, TÜİK'in ekim ayı Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi Yİ-ÜFE verileri dikkate alınarak belirlenen ‘yeniden değerleme oranı' düzeyinde açıklanıyor. Ocak ayında memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı hariç yüzde 4, diğer emeklilere gerçekleşecek 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. 12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE değişim oranı ekim ayında yüzde 23.73 çıktığı için yeniden değerleme oranı da yüzde 23.73 olarak resmiyet kazanmış oldu. Yasa gereği Emlak Vergisi'nde bu oranın yarısı, yani yüzde 11.86'lık zam oranı uygulanacak. Emekli memur maaşları yeni zam oranları ile ilgili son dakika haberler star.com.tr'de.

Memur emeklisi ve SSK Bağ-Kur emeklisinin gözü ocak zammında. Merkez Bankası’nın tahminine göre, ocakta maaş artışı yüzde 13.12 olacak. Yeni yıl itibarıyla maaşları artacak olan SSK ve Bağ-Kur’luların gözü ocak zammında. Emeklilerin zam oranını, 2018’in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon belirleyecek. Yıllık enflasyon YEP hedefine uyumlu olarak yüzde 20.8 artarsa, yılbaşında memur ve memur emeklilerinin maaşına yüzde 11.15 oranında zam yapılacaktı. Fakat şimdiden Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 24.52 oldu. En düşük memur maaşının zammı 349 TL'den fazla olacak.

2018'in 2.yarısında enflasyon oranı belli oldu! 2018'in 2. yarısında ilk 4 ayda enflasyon yüzde 12,26 oldu. Buna göre memurlar yüzde 3,5 zammın yanında aşan miktarda enflasyon zammı alacak. Şu anda memurlar için yüzde 8,76 enflasyon zammı oluşmuş durumda.

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı



TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de aylık enfyasyon yüzde 2,67, yıllık enflasyon ise yüzde 25,24 oldu. Beklenti ise, aylıkta yüzde 2, yıllıkta ise yüzde 23,5 olarak açıklanmıştı





TÜFE’de 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,56, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,90 artış gerçekleşti.

2018'in 2. yarısında enflasyon oranı belli oldu. Oluşan tabloda memur maaşlarında ne kadar zammın oluşacağı merak ediliyor.



2018'DE ENFLASYON FARKI ZAMMI 6 AYLIK DİLİMLER HALİNDE HESAPLANACAK



Toplu sözleşme hükmü gereğince, enflasyon zammı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanmaktadır. 2018 Haziran ve 2019 Ocak endeksi arasındaki fark yüzde 3,5'u aşarsa, enflasyon zammı oluşacaktı.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının, 2019 Programı´ndaki tahmine göre yüzde 10.65, beklenti anketine göre ise yüzde 13.78 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Merkez Bankası´nın tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışı yüzde 13.12 olacak.



Eğer bu tahmin gerçekleşirse, en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 735 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de bin 79 liradan bin 221 liraya çıkacak. Yüzde 13.12´lik artışla en düşük maaş; 2000´den önce emekli olan SSK´lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 938 lira 38 kuruşa, 2000´den sonra emekli olan SSK´lılarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 155 lira 40 kuruşa yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan enflasyon hedef tutarı ve yıllık enflasyon yüzde 20.8 olursa memur ve memur emeklileri 2019 yıl başında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacaktı. Fakat şimdiden yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 24.52 oldu.



YEP ile uyumlu yıl sonu rakamı gelirse memur maaşları toplamda yüzde 11.15 oranında zamlanmış olacaktı. Enflasyon farkı zammıyla birlikte ocak ayında en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL’ye yükseltilecekti.



ENFLASYON FARKI ZAMMI 349 TL OLACAK



Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecekti. Çalışan memurlar içinse minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak. Ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacaktı.



3 Ocak tarihinde, sayıları 36 bini bulan malul ve vazife malulü ile 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alanların maaşı da artacak. Memur maaşlarına temmuzda yüzde 8 65 oranında zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2 149 TL’ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133TL’ye yükselmişti.

Merkez Bankası 2018 enflasyon tahmini



Merkez Bankası'nın geçtiğimiz gün yaptığı 2018 yılı enflasyon tahmini sonrası emekli zamları ile ilgili ipucular da ortaya çıktı. Merkez 2018 yılı sonu için enflasyon tahminini 23.5'e çıkardı. Bu tahminler doğrultusunda bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı 13.12 olacağını gösteriyor. Buna göre de maaşlarda yaşanacak artış tahmin edilmeye başlandı.



En yüksek emekli aylığı kaç lira?



Bu maaş söz konusu tahmine göre bin 155 liraya çıkacak. En yüksek emekli aylığı ise 4 bin 892 lira.

SSK Bağ-Kur emeklilik zam oranı



Bu maaş da artış yüzde 13.12 olursa 5 bin 534 liraya ulaşacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 10.65 olabileceğini gösterirken, Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki tahmin de yüzde 13.78'lik orana işaret ediyor.

2018 Ekim ayı enflasyon oranı



TUİK tarafından Pazartesi günü 2018 Ekim ayı enflasyon oranı açıklanacak. Oran sonrası gözler hükumete çevrilecek.

2019'da emeklilerin maaşı artacak. Enflasyon artışına ek, maaşı düşük olan emekliler, seyyanen ve ek ödeme zammı alacak. 12.3 milyon emeklinin maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da artacak.

Ek ödeme maaşın yüzde 4-5'i kadar oluyor. Maaş arttıkça ek ödeme tutarı da artıyor.



Ocakta 12.3 milyon emeklinin maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da artacak. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede oranın artırılması için emeklilerden yoğun talep geliyor. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği de ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten en az yüzde 8-9 seviyesine çıkarılmasını talep ediyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin gelirinde önemli artış yaşanacak. Örneğin; şu an maaşı 2 bin lira olan emeklinin aylık 80 liralık ek ödeme tutarı, oran yüzde 8 olursa 160, yüzde 9 olursa 180 liraya çıkacak.

EK ÖDEME NASIL HESAPLANIYOR?



Örneğin; Haziran'da net maaşı 2 bin lira olan emekli 80 lira (2.000 x % 4) da ek ödeme alıyordu. Emeklinin hesabına 2 bin 80 lira yatırılıyordu. Bu kişi SSK emeklisiyse, maaşı bu ay 183 lira 40 kuruş (2.000 x % 9.17) artışla 2 bin 183 lira 40 kuruşa çıktı. Ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplandığından 80 liradan 87 lira’ya (2.183,40 x % 4) yükseldi. Emeklinin eline bu ay 2 bin 270 lira geçti.

İşte 5 zam oranı ihtimali:

1- Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ocakta, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar artacak. Beklenti anketindeki tahmine göre ise artış yüzde 13.78'i bulacak.

2- Memur emeklilerine ocakta yüzde 4 zammın yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Fark, programdaki tahmine göre yüzde 7.15, beklenti anketine göre yüzde 10.28 olacak.

3- Ocakta, tüm emeklilerin maaşları artacağı için ek ödeme tutarları da yükselecek. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek.

4- Maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak.Maaşlar bin liraya tamamlanacak. Zammın yürürlük tarihi henüz açıklanmadı.

5- Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci memurların ek göstergeleri 3 bin 600'e çıkarılacak. Bu, ikramiyeleri ve emekli maaşlarını ciddi oranda artıracak.

2019 EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?



Ek ödeme maaşın yüzde 4-5'i kadar oluyor. Maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaş arttıkça ek ödeme tutarı da artıyor. Ocak'ta hem yüzde 5 oranından yararlanma sınırı değişecek hem de zamlı aylık üzerinden hesaplama yapılacağından ek ödeme tutarları yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek. Bu durumda bin 264 liranın altındaki maaşlara yüzde 5, üstündekilere yüzde 4 ek ödeme verilecek.



EK ÖDEME YÜZDE 9 OLSUN TALEBİ



Ayrıca oranın artırılması gündemde. Emeklilerden bu konuda telefon yağıyor. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede oranın artık düşük kaldığını belirten emekliler, "Çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'nde bile en düşük tutar 152 lira. Oran yükseltilsin" diyor. Türkiye Emekliler Derneği de ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten en az yüzde 8-9 seviyesine çıkarılmasını talep ediyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin gelirinde önemli artış yaşanacak. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan emeklinin aylık 80 liralık ek ödeme tutarı, oran yüzde 8 olursa 160, yüzde 9 olursa 180 liraya çıkacak..







2019 bütçe teklifinin Meclis'te sunumunu yapan Bakan Albayrak, 'Emeklilere 185.1 milyar ödeyecek, reel sektöre 32.8 milyar destek sağlayacağız' dedi. 12.3 milyon emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta emeklilere yüzde 10'u aşan zam görünürken, maaşlarla birlikte ek ödemeler de yükselecek. Ayrıca yüzde 5'lik ek ödemeden yararlanma sınırı bin 264 liraya çıkabilecek.

2019'da bütçe giderlerinin 961 milyar lira, bütçe gelirlerinin 880.4 milyar lira, vergi gelirlerinin 756.5 milyar lira, faiz dışı giderlerin 843.7 milyar lira, bütçe açığının 80.6 milyar lira olması öngörülmüştür.

HANGİ MAAŞI ALAN NE KADAR ÖDEME ALACAK?



1.000 maaşı olan şuanda 50 TL alıyor % 8 olursa 80 TL % 9 olursa 90 TL ek ödeme alacak.

1.200 maaşı olan şuanda 48 TL alıyor % 8 olursa 96 TL % 9 olursa 108 TL ek ödeme alacak.

1.400 maaşı olan şuanda 56 TL alıyor % 8 olursa 112 TL % 9 olursa 126 TL ek ödeme alacak.

1.600 maaşı olan şuanda 64 TL alıyor % 8 olursa 128 TL % 9 olursa 144 TL ek ödeme alacak.

1.800 maaşı olan şuanda 72 TL alıyor % 8 olursa 144 TL % 9 olursa 162 TL ek ödeme alacak.

2.000 maaşı olan şuanda 80 TL alıyor % 8 olursa 160 TL % 9 olursa 180 TL ek ödeme alacak.

2.200 maaşı olan şuanda 88 TL alıyor % 8 olursa 176 TL % 9 olursa 198 TL ek ödeme alacak.

2.400 maaşı olan şuanda 96 TL alıyor % 8 olursa 192 TL % 9 olursa 216 TL ek ödeme alacak.

2.600 maaşı olan şuanda 104 TL alıyor % 8 olursa 208 TL % 9 olursa 234 TL ek ödeme alacak.

2.800 maaşı olan şuanda 112 TL alıyor % 8 olursa 224 TL % 9 olursa 252 TL ek ödeme alacak.

3.000 maaşı olan şuanda 120 TL alıyor % 8 olursa 240 TL % 9 olursa 270 TL ek ödeme alacak.

3.200 maaşı olan şuanda 128 TL alıyor % 8 olursa 256 TL % 9 olursa 288 TL ek ödeme alacak.

3.400 maaşı olan şuanda 136 TL alıyor % 8 olursa 272 TL % 9 olursa 306 TL ek ödeme alacak.

3.600 maaşı olan şuanda 144 TL alıyor % 8 olursa 288 TL % 9 olursa 324 TL ek ödeme alacak.

3.800 maaşı olan şuanda 152 TL alıyor % 8 olursa 304 TL % 9 olursa 342 TL ek ödeme alacak.

4.000 maaşı olan şuanda 160 TL alıyor % 8 olursa 320 TL % 9 olursa 360 TL ek ödeme alacak.

4.200 maaşı olan şuanda 168 TL alıyor % 8 olursa 336 TL % 9 olursa 378 TL ek ödeme alacak.

4.400 maaşı olan şuanda 176 TL alıyor % 8 olursa 352 TL % 9 olursa 396 TL ek ödeme alacak.

4.600 maaşı olan şuanda 184 TL alıyor % 8 olursa 368 TL % 9 olursa 414 TL ek ödeme alacak.

4.800 maaşı olan şuanda 192 TL alıyor % 8 olursa 384 TL % 9 olursa 432TL ek ödeme alacak.



EMEKLİYE 6 FARKLI ZAM!



nümüzdeki dönemde emeklileri bekleyen 6 farklı zam var. Ocak'ta tüm emeklilerin geliri yükselecek. Bazı emekliler için de ekstra artışlar devreye girecek. İşte yeni zamlar:



Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar artacak.



Programdaki enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 10.65 olacak. Beklenti anketindeki tahmine göre ise artış yüzde 13.78'i bulacak.



Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4 zammın yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.



Fark, programdaki tahmine göre yüzde 7.15, beklenti anketine göre yüzde 10.28 olacak. Böylece zam yüzde 11.15 ya da 14.28'e ulaşacak.



Ocak'ta, tüm emeklilerin maaşları artacağı için ek ödeme tutarları da yükselecek.



Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek.



Maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak.



Maaşlar bin liraya tamamlanacak. Zammın yürürlük tarihi henüz açıklanmadı.



Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci memurların ek göstergeleri 3.600'e çıkarılacak. Bu, ikramiyeleri ve emekli maaşlarını ciddi oranda artacak.

Ek gösterge artışından memur emeklileri de yararlanacak. 1.5 milyon kişinin yüzü gülecek.

EK ÖDEME YÜKSELİYOR

Ocak tüm emekliler için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.