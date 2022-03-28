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Ekonomi

Yeni 5 TL tedavüle giriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 6. tertip 5 Türk lirası banknotlar bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

İHA28 Mart 2022 Pazartesi 10:04 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 10:06
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 5 Türk Lirası banknotlar, imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun yanı sıra Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenerek, bugünden itibaren tedavüle verilecek.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV ve V. tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

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