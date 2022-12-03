Yeni asgari ücret için geri sayım başladı: Anket sonuçları bu hafta çıkacak

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarıyla ilgili edindiği bilgileri yazdı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan Haber/Analizi şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında 'çalışanı enflasyona ezdirmeme' ilkesini koruduklarını, işvereni de zorlamayacak bir rakam çıkacağını söyledi. Her iki tarafın taleplerinin alındığı iki ayrı anket belirleyici olacak. Bilgin, "Asgari ücrette temel ilkemiz yine çalışanları enflasyona ezdirmemek olacak. Ancak şuna da dikkat edeceğiz. Çalışanları tatmin edecek, onları enflasyona ezdirmeyecek bir ücret belirlerken, özellikle küçük ve orta işletmeleri de zorlamayacak bir oran belirleyeceğiz. Bu çalışmalarda tüm tarafları dinliyoruz ve ortak bir akılla hareket ediyoruz" dedi.

SONUÇLANMAK ÜZERE

Öte yandan, 2023 yılı asgari ücreti için çalışan ve işverenlere 'nasıl bir asgari ücret sizin için uygun olur' sorusunun sorulduğu iki ayrı bağımsız araştırma şirketine yaptırılan anket de sonuçlanmak üzere. Anketlerde ortaya çıkan 'ağırlıklı beklenti' üzerinde çalışma yapılacak, asgari ücretin işverene ve devlete maliyeti ile geçinme şartları gibi konular dikkate alınarak hesaplamalar yapılacak. Anket ve sonuçlar üzerinde yapılan çalışmalar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında hem işçi ve işveren tarafıyla hem de kamuoyuyla paylaşılacak.

2022'DE NE OLMUŞTU?

2021 Aralık başında da Bakan Bilgin tarafından açıklanan anket sonuçlarında, çalışanların yüzde 37.3'ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin TL arasında; yüzde 13'ü ise 4 bin-4 bin 500 TL arasında; yüzde 21,8'i de 4 bin 500 TL üzerinde olması gerektiğini belirtmişti. İşverenlerin yüzde 19.3'ü 3 bin 500 TL altını, yüzde 34'ü 3 bin 500-3 bin 750 TL aralığını, yüzde 13.7'si ise 3 bin 751-4 bin TL aralığını işaret etmişti. 2022 asgari ücreti de, çalışanların çoğunluğunun beklentisine uygun olarak yüzde 50 artışla net 4 bin 253 TL'ye yükseltilmişti. Ancak enflasyonun yükselmesi nedeniyle Temmuz 2022'de asgari ücrete ek zam yapılmış ve yüzde 30 ara artışla net 5 bin 500 TL'ye yükselmişti.

Emeklilerde 10 bin 500, memurlarda 41 bin 500 lirayı bulan maaş promosyonlarının özel sektöre de yayılması yönünde beklentiler artıyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan promosyonla ilgili işçilerin ve çalışanların problemine dikkat çekerek "Promosyonla ilgili sıkıntılarımız var. Bunun çözülmesi lazım. Ocak ayının ortasında ya da sonunda bunun çözülmesi lazım" dedi. Atalay, işçilerin diğer sorunlarına değinerek, "İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK'lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde. EYT var bizim sorunumuz, geçici işçi var bizim sorunumuz, vergi var bizim sorunumuz, iş kazaları var bizim sorunumuz. Bunlar asgari ücret kadar önemli sorunlar" dedi.

Öte yandan promosyonla ilgili dün bir haber de Zonguldak Belediyesi'nden geldi. Zonguldak Belediyesi'nde 710 limited şirket personelini kapsayan 14 bin 800 TL'lik promosyon sözleşmesi yapıldı.

EYT'DE 'YAŞ' ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Hükümet, EYT'liler için yapılan çalışmaları da son aşamaya getirdi. Edindiğim bilgilere göre, yeni düzenleme sadece 8 Eylül 1999 öncesi girişli olanları kapsayacak. Bu tarih herhangi bir sebep gösterilerek geriye çekilmeyecek. Erkekler için 5400, kadınlar için 5000 pirim gün sayısı yeterli olacak.

Yaş sınırlaması olup olmayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı. Bürokraside yapılan çalışmalarda erkekler için 50, kadınlar için ise 45 yaş sınırı önerileri de bulunuyor. Buna gerekçe olarak, yaş sınırı olmaması halinde bir anda yaklaşık 2 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı, küçük ve orta işletmelerin kıdem tazimatları nedeniyle zorlanabilecekleri gösteriliyor. Çözüm olarak da yaş sınırı ile 2 milyon kişinin 4-5 yıl zamana yayılarak emekli olabileceği belirtiliyor.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'le yaptığı toplantıda bu konuya ilişkin bilgileri aldığı, ancak çalışmalara devam edilmesini istediğini öğrendim.

KREDİ İÇİN HAZIRLIK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işverenler üzerinde oluşacak kıdem tazminatı yükünün Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden çözmek için çalışmaların başlatıldığını söyledi. Nebati, "EYT'nin ardından işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü karşılayabilecekleri kredi paketi hazırlıkları başlatılmıştır" dedi.