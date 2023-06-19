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Ekonomi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı sonrası ilk açıklama: Bu hafta sonuçlanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Ramazan Ağar, 'Görüşmenin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Herhangi bir rakam masaya gelmedi.' dedi.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 07:38 - Güncelleme:
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı sonrası ilk açıklama: Bu hafta sonuçlanacak
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunduğu öğrenildi.

- MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

TOPLANTI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Ramazan Ağar, "Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum.." dedi.

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