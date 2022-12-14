Yeni asgari ücrette 3 farklı senaryo! Kritik toplantı

Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak ikinci toplantısına çevrildi.

Yeni asgari ücret yaklaşık 8 milyona yakın çalışanı doğrudan etkilemesinin yanı sıra yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından bütün vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

VERGİ AVANTAJI YÜKSELECEK

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi.

Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı kaldığı için yılın kalanında daha az vergi ödenecek. Brüt ücretle çalışan memur ve işçilerin yılsonuna kadar elde edeceği avantaj artacak.

Örneğin asgari ücretin 8500 liraya çıkması durumunda brütü 10 bin lira olacak.

Vergi dilimlerinde değişiklik olmaması durumunda 10 bin liraya kadar olan kazançtan gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Bu yıl brüt ücreti 12 bin lira olan çalışan ücretinin sadece aylık 2 bin liralık kısmı için vergi ödenecek

3 SENARYO ÖN PLANDA

Sabah'ın haberine göre, Asgari ücrette 8 bin lira psikolojik sınır olarak görülürken, ortaya çıkan üç senaryo ve işverene maliyeti şöyle:

Net asgari ücret 8 bin liraya çıkarsa brüt asgari ücret 9 bin 412 lira, işverene maliyeti de 11 bin 59 lira olacak.

Net asgari ücretin 8 bin 250 lira olması halinde brüt ücret 9 bin 705 lira, işverene maliyeti de 11 bin 404 lira, 8 bin 500 lira olması durumunda brüt ücret 10 bin lira maliyeti de 11 bin 750 lira olacak.

YÜKSEK ÜCRETTE DE DİKKATE ALINIYOR

Asgari ücretlinin "istisna olmasaydı ödeyeceği vergi tutarı" yüksek ücretlilerin vergi hesabında da eksi olarak dikkate alınırken, bordroda daha az vergi hesaplanıyor.

Vergi istisnası daha yüksek ücretlilerde de avantaj sağlıyor. Bu indirim yüksek ücretlilerin vergi hesabında da eksi olarak dikkate alınırken, ücret bordrolarında daha az vergi hesaplanıyor.

TÜİK İLE HAZİNE SUNUM YAPACAK

Bugün yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında TÜİK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri asgari ücretle geçimin de içinde yer aldığı ekonomik verileri paylaşacak.

İlk toplantıda tarafların masaya koyduğu anket ve beklenti tutarları psikolojik sınırın 8 bin lira olduğunu ortaya koydu.

İlk toplantıda işçi tarafı bu toplantıda "teknik" veriler olan kalori ihtiyacı, bunu karşılayacak besinlerdeki fiyat artışı, genel ekonomik değerlendirme gibi bilgileri talep etti.

Daha sonraki takvim belirlenmese de üçüncü, belki de dördüncü toplantının yapılması gerekecek.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi komisyon belirli bir aşamaya geldikten sonra Cumhurbaşkanının da devreye gireceği bir aşamaya gelinecek.