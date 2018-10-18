Yeni bir başarı hikayesi yazacağız

ABD’nin Türkiye ekonomisini hedef alan finansal saldırı hamleleri, amacına ulaşamadı. ABD’nin Rahip Brunson’ı bahane ederek Türk bankalarına ambargo uygulaması, demir-çelik ithalatına getirilen ek vergiler ve Trump’ın Türk lirasını hedef alan twitleri, geçici bir dalgalanmaya neden olsa da, toparlanma çabuk gerçekleşti. Ağustos ayında 7.24 TL’yi bulan dolar kuru, o günden bu yana yüzde 21’den fazla değer kaybederek 5.53 TL seviyesine geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 BRICA İstanbul Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin finansal ataklara karşı güçlü şekilde durduğunu belirterek, Türkiye’nin artık yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmaya başladığını söyledi.

DOLAR YÜZDE 21 ERİDİ

Küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalar yapan Albayrak, piyasaların ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri ve uygulamaya koyduğu eylemleri olumlu karşıladığını söyledi. Albayrak, “Bugüne kadar ağırlıklı yurt içi ve yurt dışı piyasalar Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve aldığımız diğer tedbirlerin hepsine çok olumlu reaksiyon gösterdi. Türk lirası Amerikan doları karşısında aynı dönemde yaklaşık yüzde 21 oranında değer kazandı. Son bir ay… Hazinenin iç borçlanma faizleri yine baz puan olarak baktığımızda 230 baz puanın üzerinde bir gerileme ortaya koydu” dedi. Uluslararası piyasalardaki ABD doları cinsinden tahvillerin getirilerindeki artışa dikkati çeken Albayrak, Borsa İstanbul 100 Endeksi’nin söz konusu son bir aylık dönemde yüzde 4’ün üzerinde değer kazandığını kaydetti.

DÜNYADA İLK İKİDEYİZ

Albayrak, Türkiye ekonomisinin spekülatif atakları başarıyla savuşturduğunu ifade ederek, “Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalarda yaşanan tüm bu dalgalanma süreci durdu, güçlü bir şekilde stabilize olarak, sağlam adımlarla yoluna devam etmeye başladı” değerlendirmesini yaptı. Yerel para biriminin dolar karşısında değerlenme oranı ve CDS primlerindeki iyileşme nedeniyle Türkiye’nin Brezilya ile birlikte yükselen piyasalardan pozitif ayrıştığını anlatan Albayrak, Türkiye’nin tahvil faizindeki gerileme nedeniyle bu alanda da gelişen piyasalar arasında ilk 2’de yer aldığını söyledi.