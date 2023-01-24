Yeni bir denetim modeli hayata geçirildi! İHA'lar da kullanılacak

Gemilerden kaynaklanan Deniz Kirliliği Tespiti Hakkında Yetki Devri Genelgesi yeniden düzenlendi.

Genelgeyle, Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen deniz denetim faaliyetlerinin güçlendirilmesi, Çevresel olumsuzlukların kontrolünün sağlanması, Kirliliğin erken safhada tespit edilerek önlenmesi, Her türlü kirliliğin tespit ve takibinin bölgeye özgü bütünleşik bir yapı ile sağlanması amaçlandı.

Genelgeyi yayınladıklarını duyuran Bakan Kurum, "Daha temiz bir Marmara için yeni bir denetim modeli hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.



Denetimden sorumlu Türkiye Çevre Ajansı olacak. Havadan, karadan ve denizden 24 saat denetim yapılacak. Denetimlerde İHA ve deniz tekneleri kullanılacak. Uydu ve radar görüntülerinden yararlanılarak takip-uyarı sistemi devreye alınacak.