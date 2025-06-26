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Ekonomi

'Yeni bir dönemin eşiği' olarak duyuruldu! Bölgede hidrokarbon sevinci

Diyarbakır'da üretim miktarının yanı sıra üretim teknolojisini de dönüştüren yeni bir dönemin eşiğinde olduğuna işaret edilirken, 4 sahada yürütülen çalışmalarla kayaların içine sıkışmış hidrokarbonların yeni bir üretim modeliyle ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'ın Türkiye'nin enerji arz güvenliğine güç kattığını dile getirdi.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 16:22 - Güncelleme:
'Yeni bir dönemin eşiği' olarak duyuruldu! Bölgede hidrokarbon sevinci
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Bayraktar'ın X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşıma göre, Türkiye'nin bu yıl keşfettiği 41 milyon varillik yeni petrol rezervinin yüzde 58'inin Diyarbakır sahalarında yer alıyor.

Diyarbakır'da 307 üretim kuyusunda aralıksız süren çalışmalarla günlük yaklaşık 16 bin 400 varil petrol üretilirken, ilk keşiften bu yana yaklaşık 330 milyon varil petrol Türkiye'nin enerji gücüne dahil edildi.

GÜNLÜK ÜRETİMİ 20 BİN VARİLE ÇIKARMA HEDEFİ

Türkiye, bu yıl yapılan 41 milyon varillik petrol rezervi keşfinin yüzde 58'ine ev sahipliği yapan Diyarbakır'da bu potansiyeli üretime dönüştürerek yıl sonuna kadar günlük üretimi 20 bin varile çıkarmayı hedefliyor.

ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRILACAK

Diyarbakır'da üretim miktarının yanı sıra üretim teknolojisini de dönüştüren yeni bir dönemin eşiğinde olduğuna işaret edilirken, 4 sahada yürütülen çalışmalarla kayaların içine sıkışmış hidrokarbonların yeni bir üretim modeliyle ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor.

Uluslararası işbirlikleriyle yürütülen ileri seviye sismik analiz çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor. Yıl içinde bu alanda ilk sondajın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim şehir Diyarbakır, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendiren stratejik üretim sahalarına ev sahipliği yapıyor. Bir zamanlar karanlığa mahkum edilmek istenen bu topraklarda, üretimin güneşi yeniden doğuyor."

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