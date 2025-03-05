Yeni bir hikaye yazmanın tam zamanı: Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği ve ekonomisi mümkün değil

Yalçındağ yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin ve Türkiye-Avrupa ilişkilerinin geleceği üzerine değerlendirmede bulundu.

Güncel gelişmelerin beklenen ve beklenmeyen boyutlarının dünyayı ve Türkiye'nin bulunduğu bölgeyi meşgul ettiğinin açıkça görüldüğünü belirten Yalçındağ, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna Savaşı özelinde ortaya çıkan durum, yaklaşık bir asır boyunca alışık olduğumuz ezberleri bozuyor, Avrupa Birliği'nin ve Türkiye-Avrupa ilişkilerinin geleceği üzerine çeşitli sorgulamalara sebep oluyor. Şunu çok net olarak söyleyebilirim ki artık Türkiye'yi, Avrupa'dan müstakil bir ülke olarak görmek, Türk ticaret ve yatırımlarını çerçevenin dışında tutmak Avrupalı dostlarımız için de imkansızdır. Türkiye'yi Avrupa Birliği dahil, bölgemizde kurulmuş, faaliyet gösteren politik ve ekonomik ortaklıkların dışında tutmak günün sonunda Avrupa Birliği'ne zarar verecektir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği mümkün değil. Bunun yanında, savunma konseptini, stratejik mekanizmaların işleyişini, savunma sanayi sektöründeki harcamaları değiştiren ve rekor yatırımlara imza atan Avrupa ülkelerinin, bu ekosistemde Türkiye ile iş birliğini artırması, bu konjonktürde atabilecekleri en rasyonel adım olacaktır."

- "TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ TİCARİ GELİŞMELER İÇİN YENİ BİR HİKAYE YAZMANIN TAM ZAMANI"

Yalçındağ, Türkiye'nin, Batı ittifakının etkili bir üyesi olarak savunma sanayi sektöründeki kamu ve özel yatırımlarıyla sektörde global bir oyuncu haline geldiğini aktardı.

"Öyle ki, 2024 yılında savunma ve havacılık ihracatımız 7,1 milyar dolara ulaşarak bir rekor kırdı. Savunma sanayimizde AR-GE bütçesi ise geçen yıl 3 milyar dolara yaklaştı ve yerlilik oranı yüzde 80'e ulaşarak hepimizi gururlandırdı. Bugün sektörde 100 milyar dolarlık bir proje hacmimiz var." bilgisini veren Yalçındağ, sadece savunma alanında değil, enerji, ticaret gibi birçok alanda daha fazla iş birliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Yalçındağ, "Bu noktada 'Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği mümkün olmadığı gibi, Türkiye'siz bir Avrupa ticareti ve yatırım ekosisteminden bahsetmek de mümkün değil. Türkiye ile Avrupa arasındaki ticari gelişmeler için yeni bir hikaye yazmanın tam zamanı. Türk iş dünyasının temsilcilerinden meydana gelen DEİK olarak, bizler de bu gerçeği uzunca bir zamandır görüyor, eforumuzu bu yönde sarf ediyor ve Avrupalı dostlarımıza 'gelin yeni bir hikaye yazalım' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ ŞART"

Yalçındağ, Avrupa Birliği'nin dünyada gerçekleşen değişimi yakalayamaması halinde oyun dışında kalma ihtimaline işaret ederek, "AB'nin bu değişimi iyi okuması ve buradaki fırsatları görebilmesi lazım, aksi takdirde AB dünyada bir güç olarak anılmayacak. AB artık kendi yarattığı engelleri kaldırmalı, karar alma mekanizmalarını güçlendirmelidir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi şarttır." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Türk iş insanlarının vize sorununa da dikkati çeken Yalçındağ, bu durumun Türkiye'den daha fazla AB'ye zarar verdiğini bildirdi.

Yalçındağ, "2024 yılında yapay zeka şirketlerinin küresel finansmanı 100 milyar doları aştı. Biz vize sorunlarını konuşmak yerine, bu alanda iş birliklerimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuşmak istiyoruz. DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı olarak, tüm Türk iş dünyasını ve Avrupalı paydaşlarımızı, güncel gelişmelerin gösterdiği gerçekleri iyi analiz ederek, kazan-kazan prensibiyle daha çok çalışmaya ve ihtiyacımız olan yeni hikayeyi yazmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.