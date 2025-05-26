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Ekonomi

Yeni bir petrol müjdesi an meselesi! Gabar'dan sonra sıra Kato'da

Petrol üretimi yapılan Gabar Dağı'nın ardından şimdi de Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı'nda bulunan F-320/1 Kulesi'nde çalışmalar yoğunlaştı.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2025 Pazartesi 08:53 - Güncelleme:
Yeni bir petrol müjdesi an meselesi! Gabar'dan sonra sıra Kato'da
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Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesi Petrol sahalarında günlük üretim 81 bin varile ulaşırken, Gabar'ın ardından Şırnak'ın her bölgesinde petrol arama çalışmaları hız kazandı.

Özellikle Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı'nda çalışmalar yoğunlaştı. Bir dönem terörden dolayı güvenlik gerekçesiyle yasak olan bölgelerden petrol fışkırıyor.

"ŞIRNAK PETROL ŞEHRİ HALİNE GELDİ"

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da Beytüşşebap'ta bulunan petrol arama kuyusunu ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Tatar, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Petrol şehri haline gelen Şırnak ilimizin ardından, inşallah ilçelerimizin her köşesinde yeni Gabar'lar keşfedilir ve ülkemizin enerji bağımsızlığına en büyük katkıyı sağlarız." ifadelerini kullandı.

SUR'DAN PETROL MÜJDESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, Türkiye'de petrol üretiminde Gabar'dan sonra 2'inci sıraya yükselen Diyarbakır'da da farklı noktalarda arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Diyarbakır Sur ilçesi kırsal bölgesindeki Hevsel petrol arama bölgesine kule yerleştirildi. Bölgeden kaliteli ve yüksek rezervde petrol bekleniyor.

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